В одном из старейших культурных и образовательных учреждений Подмосковья появится современная концертная площадка

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В подмосковном Фрязине началась реализация проекта по реконструкции и оснащению концертной площадки детской школы искусств при поддержке Московского завода «Газпромнефть-СМ», который также располагается во Фрязине. Новый зал позволит проводить конкурсы и фестивали всероссийского и международного масштаба.

Концертную площадку оснастят современным акустическим и световым оборудованием. Его открытие позволит школе реализовывать творческие проекты с ведущими творческими вузами и обеспечить подготовку учеников к поступлению в консерватории и академии искусств.

Как рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, в 2015 году школа искусств переехала в новое здание, но отремонтировать концертный зал не удалось.

— Оборудование площадки для концертов поможет расширить возможности для творческой реализации учеников. Такие проекты имеют большое социальное значение для города, — отметил Воробьев.

Масштабный проект реконструкции реализуется Московским заводом смазочных материалов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

— Наше предприятие регулярно поддерживает городские образовательные и социальные проекты, — подчеркнул директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев. — Мы уверены, что новый концертный зал поможет талантливым ребятам найти свой путь, а жителям Фрязина — посещать интересные культурные мероприятия.