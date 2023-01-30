Дали отпор врагу без потерь

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Сбили ракеты — спасли товарищей

Гвардии капитан Валерий Аракчеев / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Гвардии капитан Валерий Аракчеев вместе со своими сослуживцами прикрывал другие подразделения российских военнослужащих от воздушного нападения со стороны украинских националистов. Бой с противником был неравный. Но Аракчеев вместе с подчиненными продолжал сбивать ракеты американской РСЗО HIMARS. Боевики массированно обстреливали подразделение зенитного ракетного расчета, возглавляемого гвардии капитаном. Чтобы победить врага, офицер умело рассредоточил подчиненных, чтобы никто из них не пострадал. При этом наши военнослужащие неподалеку от расположения российских войск сбили три снаряда реактивной системы залпового огня, выпущенных противником. Решительные действия Аракчеева, а также мужественные и профессиональные действия его подчиненных позволили не только сохранить жизнь сослуживцев, но и не допустить повреждения российской военной техники. Атаку Вооруженных сил Украины удалось отбить, а самого противника отбросить на исходные позиции.

Уничтожил боевиков

Гвардии старший лейтенант Виктор Заводчиков / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Гвардии старший лейтенант Виктор Заводчиков вместе со своими сослуживцами из батальона связи выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от боевиков киевского режима. В обязанности офицера входило организовать и обеспечить устойчивую связь подразделений с вышестоящим командованием, подчиненными и другими подразделениями российской армии. Во время ожидания команды гвардии старший лейтенант заметил группу боевиков, выдвигавшуюся в сторону наших войск. Заводчиков моментально принял решение остановить их: занял удобную позицию, чтобы быть незаметным для врага. Потом он начал вести огонь по украинским радикалам, уничтожив до четырех человек. После этого гвардии старший лейтенант ручным противотанковым гранатометом уничтожил пулеметный расчет боевиков киевского режима. Они понесли значительные потери, и ничего не оставалось делать, кроме как отступить. Таким образом, Заводчиков сумел предотвратить потери среди российских военнослужащих и способствовал успешному наступлению.