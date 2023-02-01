Любителям необычного отдыха холода не страшны

Фото: Пресс-служба Флотилия

Только недавно завершились долгие праздники, а уже пора готовиться к новым: впереди 14 февраля, а там уже и 8 Марта не за горами. А если между ними случится еще и какой-то семейный повод для веселья, то и вовсе можно растеряться: как провести романтическое свидание или организовать торжество так, чтобы это было интересно, ярко и запомнилось всем надолго. Но в столице, где всего в изобилии, подходящие варианты найдутся всегда.

В Москве в любое время года доступно множество вариантов интересно провести свободное время. Изобилие театров, музеев, выставок, кафе, клубов и ресторанов позволяет найти что-то подходящее и ценителям искусства, и гурманам, и любителям повеселиться. Однако предложение просто посидеть в праздник в кафе любителям чего-то необычного может показаться слишком банальным. Романтический ужин можно дополнить предварительным походом на модную выставку или на громкую театральную премьеру. А вот если торжество предполагает наличие гостей, то тут уже могут возникнуть проблемы — выбранный вами вид культурного отдыха может прийтись по душе не всем.

Круглый год можно наслаждаться в Москве и прекрасными видами, особенно, если знать для этого «правильные» места. Поэтому зимой такой праздник можно предварить прогулкой по украшенной Москве — светящиеся конструкции не будут убирать с городских площадей и улиц до марта. Вы сможете не только полюбоваться красивыми видами исторического центра города, но и сделать яркие совместные фотографии. К тому же сейчас по сравнению с новогодними каникулами поток посетителей на таких площадках несколько спал, и шансов, что никто посторонний не испортит кадр, стало больше. А потому световой тоннель на Тверском бульваре и другие праздничные конструкции в центре города ждут вас!

Отправиться за яркими впечатлениями можно на каток. В Москве они есть в каждом округе. Самый большой каток столицы на Главной аллее ВДНХ открыт для посетителей до 26 февраля этого года. Здесь можно не только кататься на коньках среди разноцветных огней, но и любоваться достопримечательностями главной выставки страны, многие из которых являются объектами культурного наследия. Не меньше впечатлений можно получить и на других крупных ледовых площадках столицы, например, на катке в Парке Горького или на ГУМ-Катке на Красной площади. Однако все планы любителям зимних романтических прогулок и катания на коньках может спутать погода, которая в этом сезоне весьма переменчива.

А вот такой необычный вид досуга, как прогулка по Москве-реке, от капризов погоды в столице теперь практически не зависит. Ведь на яхтах ледового класса Флотилии «Рэдиссон Ройал», ставших настоящим украшением Москвы-реки, такие круизы можно совершать в любое время года.

Даже с приходом холодов жизнь на реке не замирает ни на день. Под необычный аккомпанемент звуков хрустящего льда, которому не устоять перед мощным корпусом яхт, у отдыхающих ломаются стереотипы о речных прогулках — ведь многие до сих пор не знают, что в Москве такой вид отдыха доступен и зимой.

— Всепогодные яхты имеют усиленный корпус, позволяющий преодолевать слой колотого льда толщиной до 20 сантиметров, — рассказали в компании. — Современное оснащение, климат-контроль, просторные салоны с панорамными окнами позволяют гостям любоваться видами столицы круглый год, независимо от погодных условий, и обеспечивают комфорт во время прогулки.

Для удобства гостей представлены различные категории салонов: Основной зал, Ройал-класс и камерные салоны первого класса на верхних палубах суперъяхт. На одной из яхт расположился филиал рыбного ресторана «Erwin.Река».

Речное путешествие можно превратить в истинное гастрономическое приключение благодаря полноценному ресторанному обслуживанию на борту яхт.

Команда опытных поваров Флотилии станет для гостей рейсов проводниками в мир интернациональной кухни, изысканных десертов и сезонных новинок. Они точно знают, как удивить гурманов своими авторскими блюдами.

Гости могут арендовать любой из салонов под мероприятие, а именинников всегда ждет скидка на заказ из ресторанного меню.

Особую атмосферу круизам придает живая музыка по вечерам с четверга по субботу на рейсах Ройал-класса.

Помимо живой музыки, участников речных прогулок ждут спектакли по произведениям отечественных и зарубежных классиков, которые профессиональные актеры разыгрывают прямо на борту. К «театру на воде» прилагается сет-меню с блюдами той эпохи, которая представлена в произведении.

Скользящая по Москве-реке яхта, бесподобные виды исторического центра столицы, музыка, изысканная кухня, — все это сделает отдых запоминающимся.

И хотя путешествие по реке предлагается совершить в уютной обстановке и тепле, всем желающим даже зимой разрешается выходить на открытую палубу! Это позволяет сделать множество незабываемых на фоне зимней панорамы Москвы и достопримечательностей столицы, запечатленных с непривычных ракурсов.