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Приметы и советы

На российском рынке появится новая линейка кофейных блендов

Михаил Петров
Общество
На российском рынке появится новая линейка кофейных блендов
Фото: Предоставлено пресс-службой бренда

Ассортимент кофейного бренда Poetti пополнится пятью новыми торговыми наименованиями. Продукция бренда появится во всех основных каналах торговли уже в феврале. Новая линейка вдохновлена атмосферой, стилем жизни и традициями трех мировых кофейных столиц — Рима, Гаваны и Стамбула.

Продуктовый портфель компании «МилФудс» расширится еще одной линейкой премиальных кофейных блендов Poetti Soul. Новые кофейные бленды, в наименованиях которых содержатся названия Havana, Rome и Istanbul, — это подлинные вкусовые сочетания, представляющие собой основу для приготовления кофе по традиционным рецептам кофейных столиц. Новая линейка бренда предназначена для ценителей напитка, которые желают отправиться в гастрономическое путешествие в солнечный Рим, колоритную Гавану или величественный Стамбул, чтобы открыть для себя новые кофейные впечатления.

Кофейный бленд Soul of Havana подойдет для приготовления традиционного насыщенного и крепкого «кубано». Кофейный бленд Soul of Rome станет, может быть, идеальной основой для заваривания эспрессо или капучино. А кофейный бленд Soul of Istanbul является компонентом приготовления кофе по-турецки с использованием джезвы.

Каждый из блендов линейки Soul имеет вкусовое сочетание, раскрывающееся в определенный кофейный момент в течение дня. Например, кофейный бленд Soul of Rome подойдет для завтрака, а бленд Soul of Havana станет отличным завершением обеда.

— Новая линейка премиальных кофейных блендов, являющаяся третьей линейкой в портфеле бренда, имеет особую притягательную концепцию. Каждый бленд наделен определенной историей и атмосферой, которая открывается потребителю в момент наслаждения чашечкой кофе. Это важное расширение ассортимента, которое является ответом на потребительский запрос в познании и исследовании мира. Через новые бленды мы приобщаем любителей кофе к традициям мировых кофейных столиц, — отметил директор по маркетингу компании «МилФудс» Михаил Глухов.

Бленды линейки имеют два варианта фасовки. Havana поступит в продажу в упаковках по 200 граммов (молотый) и 800 граммов (зерновой), Rome — 200 граммов (молотый) и 800 граммов (зерновой) и Istanbul — 200 граммов (молотый). Продукция из новой линейки появится в России уже в феврале.

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