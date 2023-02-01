Сохранил руку нашему бойцу: московский хирург рассказал о работе в зоне СВО

Фото: Из личного архива Павла Куранова

Вернулся из Луганска сосудистый хирург городской клинической больницы имени С. П. Боткина Павел Куранов. О своей работе в зоне проведения СВО столичный врач рассказал «Вечерней Москве».

Эта поездка в Луганск для сосудистого хирурга Павла Куранова стала уже третьей по счету.

— Павел Игоревич, сколько времени вы провели в Луганске?

— В общей сложности я пробыл в Луганске четыре недели. Поехать туда мне предложило руководство больницы, где я работаю, но это было и моим желанием, потому что я не могу стоять в стороне от происходящего, когда реально могу помочь людям.

— Чем опыт работы в одной из лучших клиник Москвы пригодился на Донбассе?

— Боткинская больница — одно из самых мощных медицинских учреждений Москвы и, пожалуй, России. У нас большой поток пациентов, поэтому наработан огромный опыт хирургии как плановой, так и экстренной. Это, конечно, помогало мне. Важную роль играют так называемые мануальные навыки — это то, насколько хорошо хирург работает руками. Навыки эти оттачиваются годами. Я, конечно, старался поделиться с луганскими коллегами имеющимися знаниями.

— Как вы считаете, что из наработок столичного хирурга особенно пригодилось коллегам?

— Моя первая командировка была в сентябре прошлого года. Когда я приехал, врачи в Луганске только начали осваивать ангиографию и гибридную хирургию — это когда за одну операцию хирург делает и открытое вмешательство, и стентирование артерий, тем самым устраняя две проблемы. До этого коллеги такую хирургию не применяли.

— А вы сами чему-то научились у местных врачей?

— Мне был крайне полезен их хирургический опыт. Его главное отличие от «мирной» медицины — иной характер травм. Это тяжелые пациенты с сочетанными травмами, которые требуют мультидисциплинарного подхода в лечении. Но чаще всего лечение выпадает на долю одного врача, то есть он должен быть специалистом во многих областях.

— В каких условиях приходилось работать? Было ли вам сложно эмоционально?

— По условиям работы — было все, что требуется врачу. Конечно, работа в условиях специальной военной операции накладывает свой отпечаток. Было, безусловно, тяжело эмоционально, не буду врать. Особенно поначалу. Но мне очень помогали доктора из Луганска.

— С какими сложными случаями вы столкнулись? Поделитесь, пожалуйста, историями пациентов.

— Помню, как выполнил достаточно простую операцию, которую в Москве мы делаем постоянно: у пожилого пациента была эмболия тромба в артерии плеча, острая ишемия руки, угрожающая потерей конечности. Мужчина был очень благодарен нам. Были и сложные случаи. Например, мужчина с ранением в руку. У него был поврежден большой мышечный массив в области плеча, дефект артерий, мышц, нерва. Оперировал я его ночью. Мне удалось восстановить артерию — я ее запротезировал веной пациента.

Затем выкроил из остатка бицепса лоскут. Все укрыл. В целом постарался создать анатомическое строение поврежденной области. Потом пришел микрохирург, который занимается подобными операциями в Луганске. Он был очень удивлен моим мастерством, поинтересовался, где я такому научился. Мне были приятны эти слова. Надеюсь, что у пациента все будет хорошо. Утром, когда я делал ему перевязку, рука была абсолютно компенсирована, наблюдались даже движения в конечности, хотя нерв был травмирован.

— Если предложат отправиться на Донбасс, поедете?

— Обязательно. Считаю, что если могу внести свой вклад в спасение жизней, помочь коллегам, то должен обязательно это делать.