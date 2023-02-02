«Газпром нефть» признана самой популярной нефтяной компанией у соискателей работы

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Компания по поиску работы и сотрудников HeadHunter составила список самых желанных работодателей страны по итогам всероссийского онлайн-голосования. В нем приняли участие 338 тысяч соискателей. Самой привлекательной компанией в нефтяной отрасли россияне назвали «Газпром нефть», в состав которой входит Московский нефтеперерабатывающий завод.

В числе решающих факторов при выборе компании, в которой хочется работать, соискатели назвали возможность долгосрочного планирования жизни и карьерного роста, наличие значимых для страны и общества крупных проектов, а также помощь в развитии конкретных городов и регионов.

Как сообщил генеральный директор Московского нефтеперерабатывающего завода Виталий Зубер, благодаря масштабной модернизации на предприятии появится более 300 новых рабочих мест.

— С учетом развития высокотехнологичного производства у нас будет потребность в химиках-технологах, техниках, механиках, лаборантах, айтишниках. Набор людей мы начинаем еще на стадии строительства нового объекта и в ближайшие три года будем набирать и обучать персонал для работы на новом комплексе глубокой переработки нефти, благодаря которому мы откажемся от выпуска мазута и перейдем на безотходное производство, — отметил Виталий Зубер.