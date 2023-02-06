На старт, внимание, праздники: куда поехать на февральские выходные

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По данным туроператоров, которые опубликовали во вторник, 31 января, в России в разы выросли продажи путевок на февральские праздники, а вместе с этим увеличились цены. «Вечерняя Москва» узнала, какие направления самые выгодные.

В этом году День защитника Отечества мы будем отмечать аж четыре дня — с 23 по 26 февраля. На этот же период выпадет и окончание масленичной недели. В связи с этим вырос спрос на короткие путевки, отметил коммерческий директор крупного туристического агентства Сергей Добровольский. Но как пояснил эксперт, глубина планирования поездок сейчас резко уменьшилась.

— Если до 2020 года у нас могли взять тур за полгода или даже восемь месяцев, то сейчас люди, как правило, приходят за месяц, а то и три недели до поездки, — пояснил Сергей Александрович. — Туры на февральские выходные начнут массово раскупать в ближайшие дни. Многие сейчас договариваются с начальством, желая присоединить к февральским выходным отгулы или отпускные дни.

Недалеко от Москвы

Анна Литвинова, директор столичного туристического агентства, добавляет:

— У нас большим спросом пользуются туры из Москвы в ближайшие города: Тулу, Ярославль, Владимир, Тверь, Нижний Новгород. Как правило — на два-три дня, с посещением местных музеев, ресторанов и, конечно, с экскурсиями, — пояснила Анна. — А еще многие хотят поехать в Сорочаны — покататься на горных лыжах.

По словам эксперта, бюджеты поездок тоже уменьшились.

— Обычно говорят: хотим вдвоем куда-нибудь на выходные выбраться, готовы потратить 25–30 тысяч. На эти деньги тоже можно позволить себе массу интересных впечатлений, — пояснила эксперт.

По ее прогнозу, в февральские праздники будет бум автотуризма по ближайшим городам: Дмитров, Истра, Сергиев Посад — экскурсии одним днем.

Ближе к югу

Если решили ехать подальше от Московской области, Анна Литвинова рекомендует Сочи.

— Билеты туда и обратно сейчас стоят около семи тысяч. Спрос на номера в это время низкий, поэтому цены начинаются от 1000 за ночь. Конечно, ехать нужно, чтобы погулять, подышать морским воздухом, — пояснила эксперт. — Если хотите покататься на горных лыжах на Красной Поляне, то стоимость номеров в два-три раза выше. Также для прогулок и экскурсий хороша Турция: там сейчас до 18 градусов тепла.

Море ждет

Бюджетно отдохнуть можно и в Египте, но тогда к выходным лучше присоединять отгулы. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде в конце февраля обычно до плюс 23 градусов. Температура воды — не ниже 20. В Дубае (ОАЭ) тоже тепло. А вот в Паттайе (Таиланд) в это время около 30 градусов тепла. Но лететь туда — не менее девяти часов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— Если дней для отдыха мало, лететь в Азию не советую: много времени потратите на перелет. Хорошие варианты — Сочи, Питер, Казань: с экскурсионными турами. Купить недорогие билеты и забронировать бюджетные гостиницы еще реально. Из заграницы рекомендую Стамбул: тепло и близко.

ЦИФРА

140 тысяч рублей — средний бюджет отдыха на февральские выходные в Таиланде.

Куба за четверть миллиона

По данным Ассоциация туроператоров России, которые опубликовали 31 января, самым дорогим направлением на февральские праздники стала Куба. Средний чек составил 251 тысячу рублей.

Из дорогих направлений также популярны Шри-Ланка — 235 тысяч рублей — и Индия — 171 тысяча.

— Лично я бы советовал лететь в эти страны на 10–12 дней минимум, — рассказывает исполнительный директор туристического агентства Михаил Сафонов. — Лететь на Кубу, например, в среднем 12–13 часов. Это тяжело. К тому же имеет место джетлаг: разница во времени около восьми часов.

Похожая ситуация складывается с полетами на Шри-Ланку и Гоа — где сейчас высокий сезон.

— Если полететь очень хочется, договаривайтесь о дополнительных днях к февральским выходным или удаленной работе с пляжа, — пояснил эксперт.