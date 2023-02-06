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Один из самых важных навыков зимнего вождения — умение быстро остановить машину в случае необходимости. В этой статье вы узнаете обо всех нюансах торможения с учетом особенностей автомобиля.

Как правильно тормозить зимой

Независимо от ведущего привода, типа трансмиссии и других особенностей автомобиля, общее правило гласит: для зимы оптимально отрывочное торможение. Это значит, что автомобиль нужно останавливать несколькими кратковременными нажатиями на педаль тормоза. Избавьтесь от привычки резко бить по тормозам даже в сложных дорожных ситуациях. Также необходимо избегать сильных и продолжительных нажатий.

Тонкости торможения при наличии ABS

Антиблокировочная тормозная система, или ABS, помогает сохранить устойчивость и управляемость автомобиля при торможении. Казалось бы, для зимы это настоящая находка, ведь с ней машина точно не пойдет юзом на снегу или льду. Однако есть нюансы.

ABS работает так: на каждом колесе установлено по датчику скорости вращения. Если контроллер регистрирует слишком раннее замедление одного из колес относительно других, то в действие приводится гидравлический клапан, уменьшающий давление в тормозной магистрали. Колесо начинает проворачиваться быстрее, пока не сравнивается по скорости с остальными. После этого в дело вступает гидравлический насос, который восстанавливает давление и помогает равномерно распределить тормозное усилие между всеми колесами. В результате «спешащее» колесо не блокируется, и заноса удается избежать.

Такая технология идеально работает на чистом асфальте. Но на снегу, хотя блокировка колес и будет предотвращена, снижение давления может значительно увеличить тормозной путь. Чтобы этого избежать, зимой при наличии ABS следует тормозить как можно более мягко и плавно, минимизируя срабатывание датчиков.

Нюансы торможения в зависимости от трансмиссии

На скользких дорогах любое, даже самое аккуратное нажатие на педаль тормоза способно спровоцировать занос. Поэтому стоит освоить прием «торможение двигателем», который зимой особенно актуален. На механической коробке передач его принцип следующий. Водитель отпускает педали газа и сцепления, оставляя включенной передачу. Топливо перестает подаваться в цилиндры, энергия работы поршней гасится. Автомобиль плавно замедляется — медленнее, чем при нажатии на тормоз, но быстрее, чем при движении накатом на нейтралке. По мере замедления водитель последовательно переключает передачи вниз. Если возникает необходимость форсировать торможение, достаточно выжать сцепление и нажать на тормоз.

Тормозить двигателем на автомобилях с АКПП тоже можно, но это менее эффективно вследствие проскальзывания гидротрансформатора. Начинать торможение необходимо раньше, из-за чего использовать полезный прием получается реже. А вот вариатор сочетает удобство автомата с управляемостью механики. У трансмиссии этого типа есть полноценный режим ручного переключения скоростей (у АКПП тоже встречается, но весьма условный). Он позволяет тормозить двигателем точно так же, как при механической коробке передач.

Как понять, что дорога обледенела

На некоторых отрезках дорог риск обледенения повышен. Это мосты, эстакады, низины, незащищенные от ветра участки с пустырями вдоль трассы (на загородных автострадах — места разрыва лесополосы). При этом наледь заметна далеко не всегда. Она может образовывать на асфальте почти невидимую тонкую корку, которую называют «черным льдом». Так происходит при температурах около нуля, когда в течение дня влага на дорожном покрытии то оттаивает, то снова замерзает. Особенно опасно время после выпадения ледяного дождя или мокрого снега.

Есть несколько способов определить, что вы въезжаете в «ледяную зону»:

сигналом может стать резкое запотевание стекол — признак понижения температуры за бортом;

«черный лед» хотя и малозаметен, но все же различим. В светлое время суток его можно распознать по пятнам, немного более темным и тусклым, чем остальной асфальт. Ночью водителя должны насторожить участки с глянцевой поверхностью;

чтобы проверить дорогу на наличие наледи, можно при минимальной скорости движения быстро нажать педаль акселератора или чередовать нажатия на газ и тормоз. Пробуксовка ведущих колес предупредит, что двигаться дальше следует с предельной осторожностью.

Если же вы все-таки не заметили наледи и потеряли сцепление с дорогой, ни в коем случае не жмите ни на тормоз, ни на газ. Оставьте передачу включенной и попытайтесь выровнять машину быстрыми, но плавными поворотами руля. После выхода из заноса постепенно тормозите снижением передачи (или очень осторожно используйте тормоз в случае АКПП). Еще одно важное правило: не останавливаться тут же на обочине, чтобы перевести дух, а отъехать подальше. На опасном участке может занести следующий автомобиль, водителю которого повезет меньше.

Следуйте этим советам и обязательно дополните их страхованием автомобиля по каско. Такая комбинация надежно защитит вас от рисков вождения в зимний период.

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