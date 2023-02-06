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Приметы и советы

Московский завод смазочных материалов обеспечит российские металлургические предприятия маслами повышенного класса чистоты

Михаил Петров
Общество
Московский завод смазочных материалов обеспечит российские металлургические предприятия маслами повышенного класса чистоты
Фото: Стоян Васев

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» наладила поставки гидравлических масел повышенного класса чистоты металлургическим предприятиям страны. Продукция с улучшенными свойствами обеспечивает максимальную защиту от преждевременного износа механизмов металлургических комплексов. Разрабатывать и выпускать инновационные смазочные материалы компании позволяют собственное R&D-подразделение, модернизация производства и совершенствование ключевых процессов.

Рецептура гидравлических масел разработана специально для применения в оборудовании, рассчитанном на высокие нагрузки. Повышенный класс чистоты масла обеспечен современными установками очистки на заводах компании, в том числе циркуляционной системой фильтрации.

— Мы понимаем всю важность и сложность работы предприятий металлургической, машиностроительной, химической и других отраслей страны, поэтому ответственно относимся к обеспечению наших партнеров высокотехнологичными смазочными материалами. Кроме этого, мы разработали цифровые сервисы, которые позволяют предприятиям оценивать состояние оборудования, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

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