Защитники Отечества вернулись домой из плена
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Шестьдесят три военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ.
Обмен военнопленными стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
— В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной» категории, — сообщили в Минобороны России. — Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время все бывшие военнопленные находятся на территории РФ.
Тем временем российские войска продолжают свое наступление для освобождения новых территорий от украинских националистов.
— Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-запада и с западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара, — заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. — Ситуация сложная, так как противник перекинул бригаду морской пехоты, которая усилила оставшиеся там части, а упомянутые резервы были переброшены уже по факту.
Пушилин отметил, что ВС РФ также продвигаются и на Артемовском направлении.
— Артемовское направление: здесь продолжается освобождение окрестностей, преждевременно говорить об оперативном окружении Артемовска, но могу сказать, что оно достаточно близкое, несмотря на то, что в самом Артемовске, в части его, в окрестностях уже самого мясокомбината идут достаточно ожесточенные боестолкновения. Но ребята продвигаются, — добавил он.
Однако наступать удается в том числе благодаря слаженной работе ракетных войск и артиллерии ВС РФ.
— Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. — На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
По словам Игоря Конашенкова, за сутки на данном направлении уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20 и Д-30.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ:
— Никаких переговоров в случае ударов ВСУ по Крыму не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это всего одним щелчком пальцев, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров.