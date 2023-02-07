Защитники Отечества вернулись домой из плена

Российские военнослужащие, которые находились в плену на подконтрольных Киеву территориях, возвращаются домой. Всего в результате переговоров домой смогли вернуться 63 бойца / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Шестьдесят три военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ.

Обмен военнопленными стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

— В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной» категории, — сообщили в Минобороны России. — Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время все бывшие военнопленные находятся на территории РФ.

Тем временем российские войска продолжают свое наступление для освобождения новых территорий от украинских националистов.

— Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-запада и с западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара, — заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. — Ситуация сложная, так как противник перекинул бригаду морской пехоты, которая усилила оставшиеся там части, а упомянутые резервы были переброшены уже по факту.

Пушилин отметил, что ВС РФ также продвигаются и на Артемовском направлении.

— Артемовское направление: здесь продолжается освобождение окрестностей, преждевременно говорить об оперативном окружении Артемовска, но могу сказать, что оно достаточно близкое, несмотря на то, что в самом Артемовске, в части его, в окрестностях уже самого мясокомбината идут достаточно ожесточенные боестолкновения. Но ребята продвигаются, — добавил он.

Однако наступать удается в том числе благодаря слаженной работе ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

— Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. — На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

По словам Игоря Конашенкова, за сутки на данном направлении уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20 и Д-30.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ:

— Никаких переговоров в случае ударов ВСУ по Крыму не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это всего одним щелчком пальцев, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров.