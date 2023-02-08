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«Газпромнефть-СМ» проводит на своих предприятиях волонтерскую акцию «Я донор!»

Михаил Петров
Общество
«Газпромнефть-СМ» проводит на своих предприятиях волонтерскую акцию «Я донор!»
Фото: Асхат Бардынов

На Московском заводе смазочных материалов стартовала волонтерская акция «Я донор!». Более 30 работников предприятия приняли в ней участие и сдали кровь, которую направят в Московский областной центр крови. Акция организована компанией «Газпромнефть-СМ» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти».

Благодаря волонтерам в медицинском центре пополнен запас крови и плазмы, который особенно важен при выполнении сложных и экстренных операций. Неотложную помощь теперь получат пациенты с хроническими и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в регулярном переливании крови.

Акция «Я донор!» пройдет и на других предприятиях компании. Ее сотрудники окажут помощь медицинским учреждениям Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

— Донорство крови для волонтеров нашего предприятия — одна из самых почетных и ответственных миссий. Наши сотрудники с большим желанием и ответственностью откликнулись на участие в акции, поэтому мы обязательно продолжим сотрудничество с Московским областным центром крови и другими медицинскими учреждениями региона, чтобы врачи смогли помочь большему числу пациентов, — рассказал директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.

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