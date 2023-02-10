Сольный концерт Дениса Майданова

Фото: АО «КРОКУС»

23 февраля, в День защитника Отечества, заслуженный артист России, автор-исполнитель Денис Майданов выступит с сольным концертом на сцене Vegas City Hall.

Традиционный февральский концерт наполнится не только любимыми композициями слушателей и легендарными хитами исполнителя, но и новыми песнями из юбилейного, 10-го альбома артиста, выход которого приурочен к этому концерту. Концерты Майданова — это всегда живой звук, неудержимый драйв, искренние и проникновенные авторские песни о любви и семье, силе духа и мужестве, благородстве и, конечно, незыблемых принципах русских солдат, защищающих свою Родину.