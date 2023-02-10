Фото: АО «КРОКУС»

21 февраля в честь Дня защитника Отечества на сцене Crocus City Hall пройдет концертная программа «Ты мой герой!» с участием артистов первой величины.

Зрителей ждет яркая концертная программа, погружающая в многовековую историю нашего государства и повествующая о героизме, мужестве и силе духа не только воинов, но и всего русского народа, чей век выпал на военное время.

В сложное время для страны на ее защиту поднялся мужчина — наш герой! Ни с чем не сравнимая жертвенность русской женщины, провожавшей на войну своего сына, мужа, отца или брата, давала силы мужчине отчаянно жить и побеждать на полях сражений ради свободы и сохранения Отчизны.

Песни о любви, дружбе, человеческих ценностях, справедливости, чести и вере, рожденные войной, гармонично дополнятся стихами российского поэта, народного артиста России Ильи Резника, который написал их специально для данного концерта.

Композиции с глубоким смыслом и проникновенными текстами, а также песни о войне в новых музыкальных аранжировках исполнят: Лев Лещенко, Лариса Долина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Николай Носков, Пелагея, Зара, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Денис Майданов, SOPRANO Турецкого, Loc-Dog, Александр Иванов (IVAN), Жасмин, Нина Шацкая, Анастасия Макеева, Валентина Бирюкова, Арсений Бородин, Роман Архипов, Анастасия Спиридонова, Григорий Чернецов, Юта, Диана Анкудинова, Аким Апачев, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, хор Сретенского монастыря, хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, детский музыкальный театр «Домисолька» и другие.

Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра «Крокус Сити Холл». Дирижер — заслуженный артист России Феликс Арановский.