В честь Дня святого Валентина «Москвариум» дарит своим гостям океан любви

Фото: Стадницкий Алексей

С 13 по 19 февраля «Москвариум» дарит москвичам и гостям столицы возможность устроить для своей второй половинки оригинальные свидания. В течение недели под названием «Океан любви» влюбленные получат скидку на покупку двух билетов в Аквариум и множество идей для романтических свиданий.

Близится праздник всех влюбленных — День святого Валентина. В этот день каждому хочется не просто вручить близкому человеку традиционную открытку и пригласить на ужин, но и поздравить так, чтобы светлые воспоминания остались на всю жизнь! Как это сделать, когда все идеи испробованы, а неповторимого волшебного праздника все еще хочется? Ведь в такой волнительный день нужны только самые яркие слова и самые сильные эмоции, чтобы впечатления от них поддерживали ваши чувства весь оставшийся год!

Океанариум предлагает влюбленным отправиться на экскурсию «Океан любви», которая будет проходить каждый час в Аквариуме, попробовать специальные десерты, посетить новое шоу с симфоническим оркестром «Морская симфония» или послушать живьем любимых артистов на фоне ночного океанариума с морскими обитателями:

— концерт романтичной «русской Адель» — певицы Lina Lee;

— концерт сказочного и нежного дуэта Amchi&Straniza.

Для тех, кто хочет впечатлить свою вторую половинку, «Москвариум» дарит возможность сделать необычное признание в любви или предложение руки и сердца с помощью «Валентинки в Аквариуме». Ее вручит настоящий водолаз.