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Приметы и советы

Народы столицы объединились, чтобы помочь

Александра Ерошенко
Анна Темнышова
Общество
Народы столицы объединились, чтобы помочь
Старший волонтер благотворительного фонда «Закят» Духовного управления мусульман России Айгерим Сулайманова упаковывает один из обогревателей, который отправят пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

13 февраля благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман России закончил сбор необходимых предметов для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции. «Вечерняя Москва» выяснила, чем именно помогают москвичи.

Склад гумпомощи расположился в просторной комнате. Но вещей так много, что даже не видно пола. Примерно четверть от всего пространства свободна, здесь волонтеры могут свободно перемещаться, упаковывают коробки. Тем временем руководитель благотворительного фонда «Закят» в Москве Сулейман Аджиев сортирует груз.

— Знакомый выделил нам склад, потому что все наши в соборных мечетях переполнены, — говорит Аджиев. — Мы обратились к нашим попечителям, и один из них откликнулся и выделил помещение в 100 «квадратов». 6 февраля мы объявили начало сбора. Сейчас наша задача заключается в формировании. Нужно подсчитать, сколько вещей, и отсортировать их и далее отправлять помощь через посольство для Турции и Сирии.

Аджиев берет пять одеял, раскладывает их на столе и сворачивает в один большой рулон, заматывая его скотчем. К липкой ленте он приклеивает бумажку, на которой написано количество одеял, чтобы не просчитаться.

— Обязательно ведется опись вещей для нашего удобства, например, мы собираем по пять одеял и объединяем это в одну единицу, — говорит Сулейман Аджиев.

Неравнодушные москвичи приносили все необходимое: обогреватели, детское питание и даже палатки.

— Откликнулось много людей, все разного вероисповедания, — говорит Аджиев. — Несмотря на то что мы уже закончили сбор, люди все равно звонят и спрашивают, можно ли принести еще. У фонда «Закят» есть волонтерское движение «Актив», молодые люди приходят каждый день и помогают в процессе.

Среди неравнодушных — доброволец Айгерим Сулайманова. В штабе она выполняет обязательства старшего волонтера.

— Когда приходят новые волонтеры, им нужно обязательно показать, как сортировать вещи и подписывать их, чтобы не запутаться, — говорит Сулайманова. — После подсчета мы упаковываем в картонные коробки и заклеиваем скотчем.

Машина приезжает ежедневно ближе к вечеру и забирает гуманитарную помощь, а затем развозит груз по посольствам Турции и Сирии. Аджиев добавил, что груз до Турции доставляют быстро, на самолете.

— Кстати, до землетрясений мы отправляли помощь и на Донбасс, а сбор организовали на территории мечети, — добавляет Аджиев. — В мире не все хорошо, поэтому мы стараемся помогать всем.

В числе пунктов сбора: Московская соборная мечеть, мечеть на Поклонной горе, Культурный центр «Дар», мечети в Подмосковье.

— Также один из крупных пунктов был в Ногинске под руководством муфтия Московской области Рушана Аббясова, — говорит заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов. — У муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова большой опыт в реализации таких благотворительных сборов. Все было организовано так, что в фонд «Закят» можно было приносить как вещи, так и переводить денежные средства.

По словам Фарисова, фонд гарантирует прозрачность и видно куда и как направляются деньги, и на сегодняшний день собрано более 60 миллионов рублей.

— А уже 9 февраля к сбору подключился Татарский культурный центр Москвы, — говорит Фарисов. — Один из первых помог художественный руководитель центра, заслуженный артист России Ильдар Шигапов, он подал пример нашим работникам.

По словам Фарисова, люди в основном приносили теплые вещи, разницы по размерному ряду у них нет. Некоторые даже хотели принести электроприборы, но их сложно транспортировать и розетки не подходят.

— В сборе принимают участие люди разных национальностей — мы едины! К нам часто приходили русские, чуваши, марийцы и мордовцы, — говорит Фарисов.

Непрерывная помощь продолжается и на местах землетрясений. В первые же часы после трагедии туда направились команды Турецкого Красного Полумесяца.

— В кратчайшие сроки они смогли мобилизовать более 11,5 тысячи сотрудников и волонтеров для оперативно-спасательной работы, — рассказала пресс-секретарь Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Анастасия Шаркова. — Команды Красного Полумесяца вызволяют людей из-под завалов и оказывают им первую помощь, в том числе психологическую. Однако сотни тысяч по-прежнему находятся под обрушившимися зданиями. Мы не теряем надежду, но в поисково-спасательной работе счет идет на минуты.

ХРОНИКА

  • 6 февраля в юго-восточной части Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6, недалеко от границы с Сирией. В этот же день зафиксировали еще несколько подземных толчков.
  • 7 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган ввел режим ЧС на три месяца.
  • По данным на 13 февраля, в Турции и Сирии погибли свыше 40 тысяч человек. В их числе есть и семья из Москвы — родители и двое детей.
Благотворительность Турция Сирия Гуманитарная помощь
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