Народы столицы объединились, чтобы помочь

Старший волонтер благотворительного фонда «Закят» Духовного управления мусульман России Айгерим Сулайманова упаковывает один из обогревателей, который отправят пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

13 февраля благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман России закончил сбор необходимых предметов для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции. «Вечерняя Москва» выяснила, чем именно помогают москвичи.

Склад гумпомощи расположился в просторной комнате. Но вещей так много, что даже не видно пола. Примерно четверть от всего пространства свободна, здесь волонтеры могут свободно перемещаться, упаковывают коробки. Тем временем руководитель благотворительного фонда «Закят» в Москве Сулейман Аджиев сортирует груз.

— Знакомый выделил нам склад, потому что все наши в соборных мечетях переполнены, — говорит Аджиев. — Мы обратились к нашим попечителям, и один из них откликнулся и выделил помещение в 100 «квадратов». 6 февраля мы объявили начало сбора. Сейчас наша задача заключается в формировании. Нужно подсчитать, сколько вещей, и отсортировать их и далее отправлять помощь через посольство для Турции и Сирии.

Аджиев берет пять одеял, раскладывает их на столе и сворачивает в один большой рулон, заматывая его скотчем. К липкой ленте он приклеивает бумажку, на которой написано количество одеял, чтобы не просчитаться.

— Обязательно ведется опись вещей для нашего удобства, например, мы собираем по пять одеял и объединяем это в одну единицу, — говорит Сулейман Аджиев.

Неравнодушные москвичи приносили все необходимое: обогреватели, детское питание и даже палатки.

— Откликнулось много людей, все разного вероисповедания, — говорит Аджиев. — Несмотря на то что мы уже закончили сбор, люди все равно звонят и спрашивают, можно ли принести еще. У фонда «Закят» есть волонтерское движение «Актив», молодые люди приходят каждый день и помогают в процессе.

Среди неравнодушных — доброволец Айгерим Сулайманова. В штабе она выполняет обязательства старшего волонтера.

— Когда приходят новые волонтеры, им нужно обязательно показать, как сортировать вещи и подписывать их, чтобы не запутаться, — говорит Сулайманова. — После подсчета мы упаковываем в картонные коробки и заклеиваем скотчем.

Машина приезжает ежедневно ближе к вечеру и забирает гуманитарную помощь, а затем развозит груз по посольствам Турции и Сирии. Аджиев добавил, что груз до Турции доставляют быстро, на самолете.

— Кстати, до землетрясений мы отправляли помощь и на Донбасс, а сбор организовали на территории мечети, — добавляет Аджиев. — В мире не все хорошо, поэтому мы стараемся помогать всем.

В числе пунктов сбора: Московская соборная мечеть, мечеть на Поклонной горе, Культурный центр «Дар», мечети в Подмосковье.

— Также один из крупных пунктов был в Ногинске под руководством муфтия Московской области Рушана Аббясова, — говорит заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов. — У муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова большой опыт в реализации таких благотворительных сборов. Все было организовано так, что в фонд «Закят» можно было приносить как вещи, так и переводить денежные средства.

По словам Фарисова, фонд гарантирует прозрачность и видно куда и как направляются деньги, и на сегодняшний день собрано более 60 миллионов рублей.

— А уже 9 февраля к сбору подключился Татарский культурный центр Москвы, — говорит Фарисов. — Один из первых помог художественный руководитель центра, заслуженный артист России Ильдар Шигапов, он подал пример нашим работникам.

По словам Фарисова, люди в основном приносили теплые вещи, разницы по размерному ряду у них нет. Некоторые даже хотели принести электроприборы, но их сложно транспортировать и розетки не подходят.

— В сборе принимают участие люди разных национальностей — мы едины! К нам часто приходили русские, чуваши, марийцы и мордовцы, — говорит Фарисов.

Непрерывная помощь продолжается и на местах землетрясений. В первые же часы после трагедии туда направились команды Турецкого Красного Полумесяца.

— В кратчайшие сроки они смогли мобилизовать более 11,5 тысячи сотрудников и волонтеров для оперативно-спасательной работы, — рассказала пресс-секретарь Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Анастасия Шаркова. — Команды Красного Полумесяца вызволяют людей из-под завалов и оказывают им первую помощь, в том числе психологическую. Однако сотни тысяч по-прежнему находятся под обрушившимися зданиями. Мы не теряем надежду, но в поисково-спасательной работе счет идет на минуты.

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