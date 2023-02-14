Столичные психологи помогают стать увереннее

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Казалось бы, что сложного верить в себя? Уметь оценивать присваивать достижения, видеть свои преимущества и недостатки. К сожалению, многим из нас такое самоощущение недоступно. Причин тому множество, но одна из главных — отсутствие внутренних опор. Как их приобрести, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Барышева.

Уверенность в своих силах формируется на протяжении всей жизни. Но база, конечно же, закладывается в детстве. Ребенок смотрит на себя глазами других людей, прежде всего, своих главных взрослых – родителей, бабушек и дедушек, учителей. Если мама с детства говорит сыну, что он лентяй и рохля, а дочери, что она плакса и неряха, то у детей формируется соответствующее представление о себе. Становясь взрослыми, мы продолжаем слышать мамин голос: он по-прежнему дает нам оценку и диктует, как нужно действовать в тех или иных ситуациях. Получается, у нас не формируются связи с собственным внутренним миром, нет представления о себе, мы опираемся на чужое мнение, стараемся ему соответствовать.

— Человек попадает в ловушку: стремясь нравиться другим, он испытывает неуверенность и неспособность отказать ни в одной просьбе, игнорирует личные желания и потребности, — отметила психолог.

Так, к примеру, сотрудник компании, который боится утратить последние крупицы уважения и доверия со стороны руководителя, старается выполнять все задачи, поставленные свыше, работает во внеурочное время. Он притворствует и угождает другим, делает, то что от него ждут, избегает действий или слов, которые не будут одобрены окружающими.

— Продажа себя в выполнении желаний других приводит к плачевному результату: человека в итоге ценят только за то, что он делает, а не кем на самом деле является, — добавила специалист.

Что еще может занижать самооценку? Частая критика со стороны значимых для человека людей, сравнения его со сверстниками, коллегами или знакомыми. Похвала с пометкой «но», например, «Ты хорошо выполнил отчет, но мог бы постараться больше и сделать все намного лучше». В этом же списке обесценивающие комментарии о недостаточности качества работы или других действий. Скажем, если ребенок написал школьный тест на «четыре», а родители говорят ему, что в следующий раз было бы неплохо получить «отлично».

Четыре шага к высокой самооценке

Чтобы стать уверенным в себе человеком, не надо быть идеальным во всем, самое главное — не стремиться угодить окружающим любой ценой. Ориентируйтесь, прежде всего, на себя и свои ощущения: чего хотите именно вы, что нравится, что любите, а от чего давно хотите отказаться.

Не сравнивайте себя с другими. В этом нет смысла, ведь каждый — уникален. Проанализируйте свои сильные стороны и сделайте на них ставку. Не отвергайте те особенности, в которых чувствуете свою неуверенность и, возможно, уязвимость. Посмотрите на эти качества с противоположной стороны: ищите не «минусы», а «плюсы». Лишь так обретете целостность и гармонию. Отмечайте достижения. Бывает, что в суете рабочих дней трудно выделить особенное. Да и не надо! Зачем концентрироваться на исключительном? Составьте в конце дня список достижений.

Туда вносите любые победы: большие и маленькие. Это может быть 5-минутная утренняя зарядка, удачно сданный экзамен, твердое «нет», сказанное коллеге. Так со временем научитесь видеть личные свершения даже в мелочах. Создайте поддерживающее окружение. Вряд ли будет хорошей идеей взращивать уверенность в себе рядом с теми, кто бесконечно критикует. Ищите единомышленников — тех, кому откликаются ваши идеи, мышление и ценности. Их можно встретить на новом образовательном онлайн-курсе, в читательском клубе ближайшей библиотеки, среди коллег на работе. Заводить знакомства может быть страшно (и это нормально), но новые люди всегда расширяют мировоззрение и дают опыт. А вместе с ними понимание, какой бы вы хотели видеть собственную жизнь. Обратитесь за помощью. Самостоятельно справиться с неуверенностью бывает трудно. В этом случае за поддержкой можно обратиться к психологу. В безопасной обстановке можно рассказать о своих трудностях, разобраться в их причинах и услышать профессиональные рекомендации.

Специалисты Московской службы психологической помощи консультируют не только на очных встречах, но и онлайн. Кроме того, ежедневно эксперты проводят тематические вебинары, посвященные детско-родительским отношениям, сложностям на работе, личностным кризисам, тревоге, стрессам и другими актуальным темам. На все мероприятия требуется предварительная регистрация.

15 февраля в 12:00 состоится онлайн - мероприятие «Доверие себе». Психолог подробно расскажет о негативных последствиях отсутствия доверия к себе и способах укрепления данной компетенции.

17 февраля в 18:00 можно прийти на вебинар «Ловушки неуверенности». Участники узнают, что мешает почувствовать внутренние опоры и идти по жизни смелее.

18 февраля в 13:30 психологи приглашают принять участие в мероприятии «В чем уверен уверенный в себе человек?» Специалист расскажет о механизме, запускающем ощущение неуверенности в себе, даст рекомендации, как можно работать над собой.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.