В «Москвариуме» состоялась весенняя премьера водного шоу «Морская симфония»

Фото: Стадницкий Алексей

11 февраля в «Москвариуме» состоялся премьерный показ уникального водного шоу «Морская симфония». Представление основано на легендарном произведении Антонио Вивальди «Времена года» и позволяет погрузиться в атмосферу живой классической музыки в сочетании с современными цифровыми технологиями. Первыми зрителями шоу стали подопечные благотворительных фондов и организаций.

«Морская симфония» — это сочетание живой классической музыки, захватывающего дух выступления косаток, дельфинов и ластоногих, а также новых цифровых технологий. Как и произведение Вивальди, шоу состоит из четырех историй, посвященных смене времен года и связи природы и человека. Каждая история сопровождается эффектами в зрительном зале: дождем и снегом, осенними листьями и туманом, морскими волнами и северным сиянием, летающими бабочками и природными ароматами.

Незабываемые ощущения добавляют и технологии, разработанные специально для этой постановки: декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, светодиодная система для создания кинетического дождя и многие другие. Оркестр размещается прямо в центре зрительного зала, а само шоу проходит в чаше бассейна.

Первыми увидеть уникальное шоу в исполнении симфонического оркестра Imperialis Orchestra смогли дети с особенностями здоровья, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей.

В тот же день дети также посетили обширную экспозицию «Аквариума» и познакомились поближе с его водными обитателями.

Показы шоу «Морская симфония» продлятся до 9 мая.