Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В «Москвариуме» состоялась весенняя премьера водного шоу «Морская симфония»

Михаил Петров
Общество
В «Москвариуме» состоялась весенняя премьера водного шоу «Морская симфония»
Фото: Стадницкий Алексей

11 февраля в «Москвариуме» состоялся премьерный показ уникального водного шоу «Морская симфония». Представление основано на легендарном произведении Антонио Вивальди «Времена года» и позволяет погрузиться в атмосферу живой классической музыки в сочетании с современными цифровыми технологиями. Первыми зрителями шоу стали подопечные благотворительных фондов и организаций.

«Морская симфония» — это сочетание живой классической музыки, захватывающего дух выступления косаток, дельфинов и ластоногих, а также новых цифровых технологий. Как и произведение Вивальди, шоу состоит из четырех историй, посвященных смене времен года и связи природы и человека. Каждая история сопровождается эффектами в зрительном зале: дождем и снегом, осенними листьями и туманом, морскими волнами и северным сиянием, летающими бабочками и природными ароматами.

Незабываемые ощущения добавляют и технологии, разработанные специально для этой постановки: декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, светодиодная система для создания кинетического дождя и многие другие. Оркестр размещается прямо в центре зрительного зала, а само шоу проходит в чаше бассейна.

Первыми увидеть уникальное шоу в исполнении симфонического оркестра Imperialis Orchestra смогли дети с особенностями здоровья, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей.

В тот же день дети также посетили обширную экспозицию «Аквариума» и познакомились поближе с его водными обитателями.

Показы шоу «Морская симфония» продлятся до 9 мая.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте