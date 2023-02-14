Японский нож — главный помощник на кухне

Фото: Предоставлено компанией «Тоджиро»

Почти 20 лет москвичи покупают кухонные японские ножи компании TOJIRO в самой старой торговой сети японских ножей Москвы.

За своими первыми японскими ножами сегодня к нам приходят дети наших первых покупателей. А первые покупатели приходят за новыми ножами, когда выросшие дети забирают с собой в большую жизнь любимые с детства ножи.

Что особенного в японских ножах? Почему именно японские ножи и в TOJIRO?

В 2005 году открылся первый магазин кухонных японских ножей, ставший отправной точкой роста будущей сети магазинов, торгующих не только японскими ножами, но и другими товарами из страны восходящего солнца. Подставки и магнитные держатели ножей, для бережного хранения. Разделочные доски, не тупящие режущую кромку. Мусаты для правки ножей, водные камни, точилки для заточки. Масло Камелии для ухода за ножами из высокоуглеродистой стали, кстати очень востребованное флористами и любителями икебаны.

Фото: Предоставлено компанией «Тоджиро»

Шеф-ножи Сантоку для шинковки и резки продуктов. Универсальные ножи для вспомогательных работ при разделке мяса, птицы и рыбы. Знаменитые Дебы и Янагибы, для разделки и тончайшей нарезки филе рыбы. Слайсеры отрезающие одним резом ломтики с толщиной тетрадного листа. Стейковые ножи. Профессиональные серии для самых требовательных, ценящих идеальный баланс лезвия и рукояти мастеров высокой кухни. Бюджетные серии для дома и для делающих первые шаги в мире кулинарии любителей. А также натуральные Японские благовония, создающие изысканную атмосферу.

Фото: Предоставлено компанией «Тоджиро»

Какие основные преимущества японских ножей?

Геометрия лезвия, позволяющая ножу легко проникать в продукт.

Твердость режущей кромки, сохраняющая заточку на долгое время, и как следствие красота готовых блюд вместе с отличным настроением от легкости работы ножами.

Каждый посетитель магазинов «ЯПОНСКИЕ НОЖИ» TOJIRO найдет не только нож или сопутствующий товар для себя, но и подарок близким и друзьям.

Фото: Предоставлено компанией «Тоджиро»

Фото: Предоставлено компанией «Тоджиро»

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Компания «Тоджиро» / ИП Кодинцева Н. Н. ОГРНИП 317774600411939