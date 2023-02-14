Москвичам предлагают воспользоваться ушедшими из России платежными системами

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В понедельник, 13 февраля, крупный банковский сервис открыл отделение в одном из столичных торговых центров, где предлагает москвичам оформить карты платежных систем Mastercard и Visa, ушедших с российского рынка. Корреспондент «Вечерней Москвы» попробовал воспользоваться этой услугой.

Поднимаюсь на второй этаж торгово-развлекательного комплекса, расположенного недалеко от метро «Деловой центр». У небольшой стойки сервиса консультанты предлагают прямо на месте оформить карты Visa и Mastercard банков Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Турции. С их помощью можно совершать оплату за рубежом или переводить деньги за границу.

— Здравствуйте, можно оформить карточку банка в Белоруссии? — обращаюсь к сотруднику за стойкой.

— Конечно, нужны скан загранпаспорта, ваш номер телефона и адрес электронной почты, — отвечает специалист Александр Токарь.

Далее заявка передается в иностранный банк. По словам сотрудника, у каждого банка за границей свои правила оформления карты. Некоторые из них, например турецкие, предполагают личное участие доверенного лица, который выступает от имени клиента.

— Если карту оформляют с доверенностью, то в данном случае сотрудники иностранного банка попросят и персональные данные представителя, — объясняет Александр. — Если без доверенности, то работник кредитно-финансовой организации проводит с вами интервью, а после — выносит решение по оформлению карты.

Мой вариант — второй: карту белорусского банка можно получить без доверенности.

— Стоимость услуги зависит от выбранной страны, — рассказывает Александр Токарь. — Оформление карты Visa Gold в банке Киргизии стоит от 19 990 рублей. Самая дорогая карта — Mastercard Standart банка в Турции. Она стоит 69 990 рублей, и оформить ее м'жно только с доверенностью. Карта в Белоруссии обойдется в 29 990 рублей. На изготовление карт уходит от 5 до 21 рабочего дня — в зависимости от банка.

На вопрос, как обеспечивается безопасность данных, консультант говорит, что сотрудники подписывают документ о неразглашении информации.

— Такая деятельность находится в неконтролируемом пространстве, — комментирует «Вечерке» экономист Лазарь Бадалов. — Это предложение со стороны частного бизнеса, и неясно, что за фирмы предоставляют эти услуги. Здесь нет гарантии безопасности и высок риск утечки персональных данных, а опираться можно только на отзывы в интернете. Решая воспользоваться подобными предложениями, надо осознавать, что вы идете на большие риски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Скворцов, председатель правления Ассоциации российских банков:

— Возможность оформления иностранных банковских карточек вызывает много вопросов — в силу уникальности такого предложения. Клиентам необходимо проверить все особенности данной услуги. Она кажется сомнительной, ведь, как правило, зарубежные банки оформляют карты при условии физического присутствия клиента — здесь же мы видим, что есть возможность сделать это дистанционно.

ЦИФРА

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