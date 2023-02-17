Сочувствия хватит на всех: все нуждающиеся могут обратиться в добровольческие организации

Психолог Российского Красного Креста Наталья Львова помогает беженцам из зоны боевых действий справиться с острыми эмоциональными состояниями / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В пятницу, 17 февраля, исполняется 160 лет со дня основания Международного комитета Красного Креста. Сегодня многие организации в России и других странах помогают беженцам из Донбасса и Украины, жертвам землетрясений в Турции и Сирии и всем нуждающимся. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как работают добровольцы, зачем чаще всего люди обращаются к ним.

Дом, где помогают

Общественная приемная Российского Красного Креста по вопросам миграции находится в неприметном здании на улице Ферсмана. Снаружи нет никаких кричащих вывесок, лишь табличка: «Вход в приемную со двора».

Внутри меня встречает улыбчивая девушка. Это сотрудник организации Надежда Бреннер. Она первая, кого видят посетители. Перед ней стоит важная задача: сделать так, чтобы каждый пришедший сюда понял, что он обязательно получит помощь, что здесь ему рады.

— Я выслушиваю просьбы людей, — рассказывает Надежда Бреннер. — Часто вижу, что человеку важно, чтобы его выслушали, приободрили. Скажешь сначала кому-то доброе слово, а потом уже начинаешь думать, как помочь, к кому направить.

На стойке замечаю большую стопку листовок — на них указаны телефоны, по которым можно получить информацию о родственниках и друзьях, которые находятся в зоне СВО.

— Таких обращений много, — говорит Надежда, замечая, что я внимательно изучаю содержание листовок. — И это несмотря на то, что сейчас есть интернет. Но, к сожалению, не во всех присоединенных регионах связь стабильна. К тому же сейчас мало кто помнит телефонные номера своих близких наизусть. Поэтому иногда беженцы не могут связаться с родственниками. Мы им в этом помогаем.

В холл выходит председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, предлагает пройти в кабинет.

— Беженцев с Украины, конечно, сейчас намного больше, чем людей с другими проблемами. По данным МЧС России, с начала спецоперации в нашу страну приехали четыре миллиона человек. Все они бегут с территорий, где сейчас идут боевые действия. Для них у нас выделены отдельные дни приема, — рассказывает Павел по дороге в кабинет. — Несмотря на то, что работа с беженцами для нас — одно из приоритетных направлений, мы помогаем и мобилизованным гражданам, обучаем их оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях.

На очный прием в Российский Красный Крест приглашают не всех. Вопросы, которые возможно решить дистанционно, решаются через горячую линию. Сейчас чаще всего это консультации по мерам поддержки для беженцев.

Но если дело сложное, тогда человеку назначают дату и время приема.

— Такую систему мы ввели, потому что помещение у нас очень небольшое. Не хочется, чтобы люди мерзли на улице, дожидаясь своей очереди, — говорит Павел Савчук, усаживаясь в кресло, и предлагает мне чашку горячего чая с конфетой.

Справиться с травмой

После чаепития идем на небольшую экскурсию. Запросы, с которыми беженцы обращаются в Российский Красный Крест, бывают очень разные, рассказывает Павел. Кому-то нужна юридическая помощь, чтобы правильно оформить документы на получение социальных или медицинских услуг, кому-то — материальная поддержка, чтобы заплатить за жилье, а кому-то — теплая одежда и продукты. В отделении не забывают и о психологической помощи. Именно поэтому в приемной постоянно работает кабинет психолога. Туда может бесплатно обратиться любой человек и сразу же получить консультацию специалиста.

— Людям, вынужденным бросить свой дом и под обстрелами выбираться из страны, одного сеанса, конечно, не хватает. Поэтому мы разработали курс из десяти встреч, который поможет беженцам хотя бы частично справиться с травмой, — рассказывает психолог Наталья Львова, которая только что вышла из своего кабинета. — Самая главная проблема, с которой сталкиваются беженцы, — это продолжительное острое напряжение, связанное с посттравматическим расстройством. Наши сеансы помогают справиться с острыми эмоциональными реакциями и вернуться в состояние относительного спокойствия.

Сеансы с психологами Российского Красного Креста обычно проходят в очном режиме. Ведь для того, чтобы между специалистом и клиентом сложились доверительные отношения, нужно общаться лично.

Обращаю внимание, что рядом с кабинетом Натальи находится пустая комната. Сквозь открытую дверь видно, что внутри стоят стремянки, в углу сложены стройматериалы. Здесь идет ремонт.

— Мы сделаем там сенсорную комнату — специальное помещение, чтобы работать с детьми, — рассказывает Наталья. — Около этой стены мы оборудуем зоны для песочной терапии, а там установим стенные модули с разными элементами для тренировки тактильного восприятия. Еще хотим организовать звуковую и световую терапию.

Проходим дальше по коридору. В следующей комнате находится детский учебный центр. Там занимаются дети из других стран, изучают русский язык, чтобы потом легко общаться со сверстниками в обычной русской школе.

— Но для детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей это совсем неактуально — большая часть из них и так прекрасно говорят по-русски. Для них педагоги делают упор на общеобразовательные предметы, чтобы ребята нагнали школьную программу. А еще тут есть игровые занятия, где дети могут завести новых друзей и развивать социальные навыки, — уточняет Наталья Львова. — К тому же занятия в группах со сверстниками, имеющими схожий негативный опыт, могут помочь быстрее справиться с травмой и почувствовать себя понятыми и услышанными.

В сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Такие же дети» психологи Российского Красного Креста сейчас разрабатывают новые программы психологической помощи. Уже скоро их введут в работу.

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Эмоции должны быть деятельными

В следующем кабинете находится общественная приемная. Здесь стоит несколько больших письменных столов, за каждым из них сотрудники Российского Красного Креста принимают беженцев с Украины. Работа в самом разгаре, в кабинете многолюдно: сюда обычно приходят целыми семьями. Раздаются детские голоса — в этой же комнате организована специальная зона, чтобы дети не скучали, пока взрослые оформляют документы. В углу аккуратно сложены куклы, кубики, мягкие игрушки, связанные вручную... Мальчик в теплых болоньевых штанах играет с динозавром, а маленькая девочка повязывает плюшевому пингвину шарф, чтобы тот не замерз. Такие самодельные игрушки приносят сюда благотворители и сотрудники приемной. Малыши с удовольствием играют и знакомятся друг с другом. А ребята постарше обычно проявляют интерес к раскраскам — рисование тоже помогает бороться со стрессом.

За одним из столов сидит пожилая пара. Сотрудница Российского Красного Креста Ирина Филинова долго разговаривает с супругами, подсказывает им, где расписаться в бланке.

— У нас нет установленного времени, за которое мы должны принять посетителя, — говорит Ирина, распрощавшись с пожилой парой. — Люди ведь приходят к нам не только за конкретной помощью, но и за простым сочувствием. Им очень важно видеть неравнодушие, знать, что их слышат и понимают.

Раскладывая только что принятые документы по стопкам на столе, Ирина рассказывает, что далеко не все беженцы хотят получать материальную или гуманитарную помощь от благотворительных организаций или от государства. Гораздо больше запросов в Российский Красный Крест поступает на помощь в трудоустройстве, получении разрешений на работу.

— Мы решаем и эти вопросы: связываемся с другими ведомствами, с центрами занятости, даем посетителям консультации. В общем, помогаем чем можем, — продолжает Ирина. — Но знаете, иногда нам самим бывает очень сложно. Представьте, что вы изо дня в день слушаете трагические истории людей. Иногда кажется, что больше не выдержу. Но в голове есть четкая установка: если я полностью отдамся эмоциям, то не смогу помочь этим людям. Мое переживание должно быть деятельным. Но, честно, не могу не восхищаться мужеством и стойкостью всех этих людей. Они столько пережили, но сохранили веру в милосердие.

Ни один человек не уходил из Российского Красного Креста без помощи. Если сотрудники организации понимают, что не могут удовлетворить конкретный запрос, проситель получает четкую информацию о том, куда нужно обратиться и какой пакет документов собрать.

В коридоре замечаю пожилую пару — именно они несколько минут назад сидели за столом Ирины Филиновой. Мужчина трепетно поправляет воротник пальто своей жены, которая устало присела на кресло, прислонив свою трость к стене.

— Мы жили в Майорске — пригороде Горловки. В Москве мы недавно, с сентября, — сдержанно рассказывает Владимир Красовский. Говорит он сухо, будто передает короткую новостную сводку.

А его супруга, наоборот, более эмоциональна.

— Жить нам совсем не на что. Но люди в России добрые. Даже когда мы пришли оформлять российский паспорт, нам сотрудники предложили взять теплые вещи. Правду говорят, что мир не без добрых людей, — рассуждает Антонина Красовская.

Она на минуту задумалась, прищурила глаза — вспоминала недавние события. Смахнув слезу, женщина продолжила:

— Дорога сюда была жуткая, ехали под обстрелами. Только сейчас приходим в себя. Я только недавно снова смогла спать ночью, хотя уже два месяца в безопасности и не слышу грохота разорвавшихся снарядов. Мы выбирались из Майорска, который тогда был под контролем ВСУ. Нам пришлось ехать аж через Мелитополь.

Но спастись, убежать недостаточно. Супруги уехали вдвоем, а их дети остались на Донбассе.

— Неспокойно мне. Наш сын сейчас в Горловке, — говорит Антонина, теребя в руках влажный носовой платок. — Мы решились уехать только тогда, когда снаряды начали падать прямо рядом с нашим домом. Мы чудом спаслись: 14 сентября приехали в Москву, а на следующий день мне позвонила соседка и сказала, что наш дом разрушен. От него буквально ничего не осталось, только груда обломков.

Пока мы говорили, Владимир Красовский сложил документы в прозрачный файл и узнал, в какой кабинет им нужно идти, чтобы оформить материальную помощь. Он помог Антонине подняться, подал ей трость. Женщина взяла его под руку, и они вместе пошли в кабинет. Деньги семье Красовских придут на банковскую карту через несколько недель.

Фото: glava-lnr.info

Из рук в руки

В конце коридора находится небольшой склад, где хранится гуманитарная помощь — теплые вещи, лекарства, продукты... Ее выдают всем нуждающимся. Там же, рядом, находится кабинет для оформления материальной помощи.

— Единственное, что нас ограничивает, — это финансовые возможности. Гуманитарную помощь закупают организации, потом привозят нам товары, — рассказывает Павел Савчук. — Но бывает, что некоторых нужных вещей людям приходится ждать долго. Например, человеку нужны зимние ботинки, а дарители их не приносят. Но мы говорим о запросах людей, чтобы при покупке товаров для нуждающихся их пожелания учитывали.

Сейчас полки стеллажей, которые стоят в комнате-складе, заполнены. Здесь аккуратно сложены теплые пальто, шарфы, шапки, зимние ботинки...

— Недавно мы получили крупное пожертвование от одной столичной фирмы: они закупили зимние куртки разных размеров. Это полностью покрыло потребности людей. Мы до сих пор раздаем эту одежду, — говорит волонтер, ответственный за гуманитарную помощь, Юлия Федосеева.

Обычно сотрудники Российского Красного Креста просят, чтобы дарители жертвовали новые вещи или те, которыми пользовались недолго.

— Это не потому, что люди отказываются или привередничают, — смеется Павел Савчук. — Просто нужно помнить и о санитарных нормах.

Да и коронавирус ведь еще не отступил до конца. Это всего лишь меры санитарной безопасности.

Выходя со склада в общий коридор, еще раз оглядываю все помещения. Люди все продолжают приходить. Вижу нескольких женщин с чемоданами: их заявка на гуманитарную помощь уже одобрена, они пришли забрать детские теплые вещи. По их разговору понимаю, что до сегодняшнего дня они не были знакомы, а сейчас беседуют как старые подруги, обсуждают своих детей: как они учатся, в какие кружки им уже удалось записаться... Что ж, здесь, в приемной Российского Красного Креста, можно не только быстро получить помощь, но и познакомиться и даже подружиться с людьми, которые тоже пережили горе, которые поймут и поддержат.

Уходя, узнаю у Павла, как организация планирует работать в следующем году.

— Главное — масштабирование работы по оказанию помощи беженцам. Уже принято решение о расширении географии поддержки. Материальные выплаты будут доступны в 32 регионах страны, — говорит Павел Савчук.

СПРАВКА

Деятельность Российского Красного Креста началась с общественной медицинской помощи солдатам, раненным во время Крымской войны 1854–1856 годов.

У истоков организации стояли великая княгиня Елена Павловна и знаменитый русский хирург Николай Пирогов.

В настоящее время приоритетными направлениями работы организации стали оказание помощи и поддержка наиболее уязвимых групп населения: пожилых людей, инвалидов, мигрантов, беженцев, детей из неблагополучных семей.

Главный принцип Российского Красного Креста — защита жизни и здоровья людей независимо ни от каких обстоятельств и обеспечение уважения к человеческой личности.

ЦИТАТА

Лев Толстой (1828–1910) писатель:

— Милосердие состоит не столько в вещественной помощи, сколько в духовной поддержке ближнего.