Главная газета полиции Москвы

Фото: Алексей Белозеров

Ведомственная газета столичной полиции «Петровка, 38» отметит 10 марта свое столетие. Про историю и достижения уникального издания «Вечерней Москве» рассказал главный редактор газеты Александр Обойдихин.

— Александр Юрьевич, расскажите об истории возникновения газеты.

— Юридически мы празднуем 100-летие, хотя на самом деле газета еще старше. Я занимался изучением ее истории. И оказалось, что в этом году мы с коллегами смело можем праздновать ее 175-летие. Нам удалось найти номер за 2 января 1848 года.

— Но тогда это, наверное, была не «Петровка, 38»?

— Да, тогда она называлась иначе — «Ведомости московской городской полиции». Упоминание о ней есть, кстати, в книге Владимира Гиляровского «Москва газетная». Это была чисто полицейская газета. Обер-полицмейстер Москвы Иван Лужин специально ездил в Питер и получал там разрешение в Министерстве внутренних дел, чтобы ее зарегистрировать. Однако тогда были проблемы с типографией, поэтому когда он вернулся в Москву с разрешением на выпуск издания, то лично на свои деньги купил типографию и в ней печатал первые номера.

— Какие еще названия были у газеты раньше?

— Было время, когда она называлась «Красный милиционер», потом «Красный милиционер и пожарный». Долгое время читатели ее знали как «На боевом посту». А с 1992 года стала «Петровкой, 38». К сожалению, в Ленинской библиотеке экземпляров нашей газеты нет. Но есть в Музее московской полиции. Подшивка там сохранилась только с 1935 года. В первые годы советской власти газета была предназначена сугубо для внутреннего пользования, потому все экземпляры со временем уничтожались. Но то, что сохранилось, читать интересно. Знаменательно, что газета вышла и в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. И регулярно издавалась в военное время, доставлялась на фронт. Ее даже нередко называли «Окопной правдой».

— Чем еще может гордиться газета?

— Долгое время считалось, что в милиции работали шесть Героев Советского Союза и два полных кавалера ордена Славы. А совсем недавно работники музея, изучая архив издания, установили, что были еще семь Героев Советского Союза и четыре полных кавалера ордена Славы. И я благодарен предшественникам, которые сохраняли экземпляры издания в музее. Сейчас мы оцифровали архив.

— Как развивалась газета в современные дни?

— Настоящий прорыв в истории издания случился в 1990-х годах: уже тогда мы закупили компьютеры и сами стали верстать газету, что было для отечественных средств массовой информации новшеством. У корреспондентов появились персональные компьютеры, и они могли оперативно готовить материалы. К нам стали приходить люди только с журналистским образованием. Штат к 1998 году вырос до 25 человек, объем — до 16 полос. Начался период стабильной работы редакции.

— Участвуют ли сотрудники газеты в задержаниях?

— До 2012 года, когда прошел переход из милиции в полицию, наши журналисты были полноправными сотрудниками правоохранительных органов, носили форму, принимали присягу, поэтому их можно было направить с оперативниками в любое время суток на задержания. Если наши журналисты сами не задерживали преступников, то они писали репортажи с этих выездов. Также они могли проходить в изоляторы и присутствовать на следственных действиях. Но, к сожалению, теперь у нас журналисты не имеют специальных званий и погон, потому уже не могут выезжать на задержания, как раньше.

Иллюстрации рисует рекордсмен

За 100 лет своей истории газете «Петровка, 38» удалось посотрудничать со множеством интересных авторов. Есть в их числе и люди, известные не только среди правоохранителей.

Так, художник редакции и карикатурист Николай Рачков, который иллюстрирует большинство материалов газеты, попал в Книгу рекордов Гиннесса как создатель самого быстрого шаржа и картины.

— Всем известное стихотворение «Дядя Степа — милиционер» Сергея Михалкова впервые было опубликовано именно в «Петровке, 38», — приводит еще один пример ответственный секретарь газеты Сергей Осташев.

Помимо этого, на страницах издания в разные годы публиковались произведения братьев Вайнеров, Юрия Никулина, Николая Бухарина, Василия Лебедева-Кумача и других известных людей.

Повести и рассказы генерал-полковника Александра Гурова, вошедшие в его книгу «Смерть короля, или Лев не прыгнул. Рассказы об усатых, пернатых и хвостатых», сначала тоже были опубликованы в газете. Помимо этого, Гуров готовил для газеты серию воспоминаний о становлении регионального управления по организованной преступности — РУОП. Как вспоминают в редакции, выпуски, где были публикации Гурова, пользовались большой популярностью у читателей.

Также в газете работал известный писатель Сергей Дышев, издавший несколько детективных книг.

Три века истории на 300 страницах

К юбилею издания коллектив газеты «Петровка, 38» выпустил книгу «Три века московской полиции».

В ее очерках рассказывается о людях, возглавлявших правоохранительные органы Москвы начиная с 1722 года. Опытные журналисты Александр Тарасов и Эдуард Попов буквально по крупицам собрали материалы о первом обер-полицмейстере Москвы Максиме Грекове, а также о тех, кто позже служил на этом посту: статском советнике Иване Позднякове, бригадире Степане Грекове и многих других.

В разделе, посвященном современно ти, можно прочитать про все службы полиции и истории расследования резонансных дел.

— Работа над книгой длилась более двух лет, а все вошедшие в нее материалы были сначала опубликованы на страницах газеты, — рассказал «Вечерней Москве» заместитель главного редактора газеты «Петровка, 38» Сергей Страдалов. — Все материалы в книге расположены по хронологии — в соответствии с историей развития московской полиции.