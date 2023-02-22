Александр Адабашьян: У нас редкий шанс исправить ошибки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сегодня все большему числу людей очевидно, что безопасность — это не только Правила дорожного движения или борьба с уличной преступностью. Безопасность граждан — это безопасность государства. А она сильно зависит от глобальных процессов в обществе, знания истории, воспитания идеалов. Неслучайно именно сейчас возник «Культурный фронт России», в московское отделение которого вошел и кинорежиссер, драматург Александр Адабашьян.

— Александр Артемович, как получилось, что огромная часть культурной элиты оказалась, по сути, предателями?

— Все просто: мы много лет во всем ориентировались на Запад. Все самое светлое, современное было для нас там. А ориентация на Запад — это ориентация на деньги. Ведь США и Европа — это всегда про деньги: касается ли это «свободы слова», «демократических ценностей» или, скажем, культуры. Ну вот и наши деятели стали, главным образом, про деньги. Они стали такими флюгерами: поворачивают туда, где деньги есть.

— Например?

— Актер Артур Смольянинов*. Пока ему платили за роли в кино патриотической направленности, он рассказывал, как любит Россию и никогда отсюда не уедет. А сейчас он говорит, что ему на судьбу страны плевать — даже если на ее месте будет только радиоактивный пепел. Почему? Ему нужно остаться в Прибалтике и как-то пытаться зарабатывать там.

— Ну ладно Смольянинов*. Это клинический случай. Почему наш Минкульт не выделяет средства на создание патриотического кино? Даже когда шла Великая Отечественная, снимали «Два бойца», «В шесть часов вечера после войны».

— Слишком велика инерция мышления. Чиновники еще не поняли, что время изменилось. К тому же многие сидят в Минкульте еще со времен Ельцина. Поэтому дают деньги на откровенно русофобский «Левиафан», а о спецоперации, которая идет уже год, не снимается ничего. Хотя очевидно, что самые важные, причем и для всего мира, и для судьбы России, события сейчас происходят там, в Донбассе.

— И что делать?

— Менять ситуацию — если мы хотим, как единая страна, сохраниться. Нужно менять программу запуска выставок, спектаклей, фильмов. Нужно сделать так, чтобы культура тоже стала фронтом. Чтобы она мобилизовала людей. Ведь речь, повторю, идет о судьбе страны. Лично я бы начал культурный разворот с громкой акции. Например, закрытия Ельцин-центра в Екатеринбурге. Дело тут не в Ельцине персонально — его музей пусть остается, ведь президентом страны он, как ни крути, был. Нужно менять саму концепцию. В Ельцин-центре нам подробно рассказывают, как отвратительна была история России со времен Александра Невского: сплошное мракобесие и бессмысленная жестокость. И тут пришел Борис Николаевич — и начались золотые времена. На госденьги проводят экскурсии и семинары, которые дискредитируют нашу страну.

— Что еще предпринять?

— Нужно повторить опыт Великой Отечественной. Тогда на победу работало все: и кино, и театры, и выставки. К бойцам ездили фронтовые бригады. Константин Симонов шутил, что «войну выиграли военные корреспонденты». Почему? Потому что все пишущие и снимающие люди были на фронте. А у нас тут какая-то странная, параллельная жизнь. Где-то там стреляют, льется кровь, а здесь, в тылу, ничего не происходит. Я думаю, имеет смысл создать госкомитет обороны, который бы курировал в том числе и культуру. Когда воюет твоя страна, то воевать должны буквально все: кто ружьем, кто пером, кто голосом, как Левитан — в войне любая помощь важна.

Сейчас мы находимся в экстремальной ситуации. С одной стороны, она тяжелая, опасная. А с другой — нам дается уникальная возможность исправить прежние ошибки. Вспомните, как Геракл очистил авгиевы конюшни?! Он просто отвел воду реки, и она мгновенно смыла все нечистоты. То, что лопатой надо было чистить годами. Вот именно такой радикальный способ нам сейчас необходим. Ведь Запад по отношению к нам поступает радикально. Российские литературные и музыкальные классики под запретом, научное сотрудничество тоже. Все хоть как-то напоминающее не только о России, но и об СССР, исчезло с невероятной скоростью.

А мы все рассуждаем, что можно на культурном фронте, а что нет. Теперь можно все. Например, появился редкий шанс «слить» голливудский кинематограф и развивать свой.

— Пойдут ли на наше кино?

— Уже идут. Посмотрите на «Чебурашку». В целом, мне кажется, необходимо создать систему, при которой все, что создано на госденьги, должно по определению иметь доступ в кинотеатры, в том числе чтобы заработать там и принести прибыль в бюджет. До сих пор нашим фильмам просто не давали этого сделать, ссылаясь на «естественную конкуренцию». У нас практически весь прокат принадлежит заокеанским «партнерам».

— Как же так получилось?

— Все сделано совершенно законно, не было какого-то нашествия, мы сами принесли им все на блюдечке, понимая, что они опытные люди и они нас научат. Ну вот они нас и научили. Мы обычно говорим про нефть газ, лес, а тут у нас под носом спокойно «качали» миллиарды. Зрители ели попкорн, и им вкладывали в голову совершенно ненужные нам концепции и нравственные ориентиры. И все это знали.

Чтобы запустить какую-то российскую картину, нужно было униженно просить прокатчиков: мол, хоть немножко подвиньте свои блокбастеры и разрешите нам ненадолго «просунуть» свою картину. Рано или поздно, но эта ситуация должна быть закончена. Нам нужны свое кино и свои ценности.

СПРАВКА

«Культурный фронт России» — общественное движение, учреждено в ноябре 2022 года. Инициатор и председатель центрального штаба — народный артист РФ, первый зампред Комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Бурляев. Также в штаб вошли В. Гергиев, Ю. Башмет, П. Толстой, К. Шахназаров, А. Кончаловский. В январе состоялся учредительный съезд московского отделения. Среди задач — поддержка защитников Отечества, «пропаганда произведений искусства, воспитывающих патриотов, и выявление организаций, которые ведут разлагающую работу» и др.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.