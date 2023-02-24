Эксперты рассказали, как изменились Россия и мир за прошедший год

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24 февраля — ровно год, как началась специальная военная операция России на Украине. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», как изменились страна и мир за это время.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

— Один из главных выводов прошедшего года — нам нужно срочно укреплять Вооруженные силы. Во-первых, увеличивать их численность, потому что угроза НАТО из гипотетической стала практической. Альянс фактически с нами уже воюет.

Во-вторых, нам нужно налаживать выпуск наиболее востребованных в современной войне вооружений: артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Еще до начала СВО было ясно, что беспилотники станут одним из главных козырей на поле боя, но отдельные военные чиновники, как выяснилось, об этом даже не догадывались. Надеюсь, что верховный главнокомандующий как минимум с ними побеседует.

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ:

— Главный политический итог — Россия начала историческое воссоединение земель, что является важнейшим событием. Второй итог года: стартовала так называемая эпоха отложенных войн.

История показывает, что распад империй практически всегда сопровождается войнами. СССР распался относительно мирно, но — лишь потому, что войны были перенесены в будущее.

И вот их время пришло. Что касается экономики, то за прошедший год мы расстались с иллюзией, что в мире существует свободный рынок. На самом деле, как выяснилось, здесь тоже действует право сильного, который заставляет мир торговать по своим правилам.

Георгий Федоров, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект»:

— Год спецоперации показал, что эта история — надолго. Победить украинский национализм мы в состоянии, но Запад будет делать все, чтобы конфликт поддерживать — к этому нужно быть готовыми. Второй важный итог: мы лишились иллюзий, что можем с Западом жить в мире и быть его частью. Нет, это не так. Запад, как выяснилось, готов видеть Россию лишь в качестве вассала — как, например, Украину. И чтобы этот вассал четко выполнял их приказания. Никакой другой роли для нас не предусмотрено.

Третий важный итог: мы наконец-то пришли к пониманию, что пора менять и элиту — потому что огромная ее часть прозападная. Также необходима смена и социального, и экономического курса развития государства. Мы должны опираться лишь на собственные ресурсы и не надеяться в мире ни на кого. Или мы становимся самостоятельным центром силы, или чьими-то слугами с минимумом прав. Третьего не дано.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Журавлев, политолог:

— Основной итог года — Россия выяснила, что она есть. Мы наконец-то отказались от иллюзии, что можно раствориться в Западе, стать частью мифического «цивилизованного мира». Нет, нельзя. Мы — Россия, и мы сами по себе. Наши элиты наконец-то начали это понимать, хотя не все и не до конца. Но процесс идет. Главный экономический итог: мы оказались настолько самодостаточны, что смогли противостоять даже самым серьезным, ранее невиданным санкциям.

Главный военный итог: наша армия оказалась не так сильна, как мы рассчитывали. Однако мы все равно в силах успешно противостоять странам НАТО.

ФАКТ

Глава Госдепа США Энтони Блинкен утверждает, что США не рекомендуют ВСУ вторгаться в Крым. Американские власти сомневаются в возможностях Киева.

ЦИФРА

80 процентов россиян довольны промежуточными итогами спецоперации России на Украине. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.