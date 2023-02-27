Сольный концерт Алексея Чумакова «Новое и Лучшее»

Фото: АО «КРОКУС»

4 и 5 марта 2023 года на сцене Crocus City Hall Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную премьеру — концертную программу «Новое и Лучшее». В преддверии Международного женского дня артист порадует зрителей не только любимыми хитами «Счастье», «Необыкновенная», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», но и представит совершенного новые композиции, которые, несомненно, завоюют сердца поклонников Алексея. Гости погрузятся в завораживающий мир зажигательных ритмов и потрясающего действа, где правят неподражаемый вокальный талант и артистизм.