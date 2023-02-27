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Концертная программа «О чем поют 8 Марта»

Полина Французова
Общество
Концертная программа «О чем поют 8 Марта»
Фото: АО «КРОКУС»

3 марта в честь Международного женского дня на сцене Crocus City Hall состоится праздничный концерт «О чем поют 8 Марта».

В этот вечер концертный зал наполнится романтическими композициями, прославляющими женскую красоту, мудрость и нежность. Весеннее солнце и любимые композиции в исполнении ярких звезд отечественной эстрады создадут непередаваемую атмосферу праздника в преддверии 8 Марта.

Поздравить дорогих женщин на сцену выйдут: Лев Лещенко, Николай Басков, EMIN, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Валерия, Зара, Таисия Повалий, Сосо Павлиашвили, Хабиб и другие.

Ведущие концерта — Николай Басков и Аглая Шиловская.

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