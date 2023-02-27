Побеждать во имя Родины: участники военных операций и спецназовцы отметили свой профессиональный праздник

Участник спецоперации, капитан Вооруженных сил России Дмитрий Б. рассказал о боевых задачах, которые он выполнял в зоне вооруженного конфликта / Фото: Из личного архива Дмитрия Б.

27 февраля российские военнослужащие отметили профессиональный праздник — День Сил специальных операций. Участники СВО рассказали о задачах по борьбе с неонацистами в зоне вооруженного конфликта.

Участник спецоперации Иван К. находится в зоне боевых действий с самого начала. Военнослужащий выполняет боевые задачи на Киевском направлении.

— Нам приказали дойти до Киевской области и держать там свой рубеж. Мы с этим справились — дошли до Ирпени, — вспоминает Иван К. — Когда мы только выполняли эту задачу, подходили через Гостомель. Я навсегда запомню, как мы пробивались к аэропорту.

26 февраля 2022 года мы с сослуживцами находились под обстрелом минометов, артиллерии и самолетов украинских военных целых девять часов — с 05:00 до 14:00.

Тяжко пришлось и капитану ВС России Дмитрию Б. Он с товарищами попал во вражескую засаду.

— Когда мы шли в наступление на один из населенных пунктов, занятых нацистами, нас окружили, началась перестрелка. Когда мы вроде как отбились, командир приказал закрепиться на территории, но в это время противник неожиданно накрыл нас мощным артиллерийским огнем. Заместителя командира части ранило, — вспоминает Дмитрий.

Но капитан не бросил товарища в беде: Дмитрий перенес его вместе с другими ранеными в машину и увез в безопасное место.

— Боевые подвиги участников спецоперации, их мужество приближают нас к победе над радикальными формированиями Украины, — говорит президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. — Именно поэтому День Сил специальных операций отмечает не только спецназ, но и все участники вооруженного конфликта на Украине, которые защищают нашу страну от нацистов.

27 февраля — значимый день и для участников военной операции России в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года.

— Действуя в тылу противника, спецназ помогал нашим солдатам в наведении российской авиации и других комплексов поражений на объекты террористов, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков. — Очень ярко наши военнослужащие проявили себя в провинции Алеппо. Благодаря им были ликвидированы все главари террористического отряда, которые держали этот город.

Спецоперация России на Украине, отмечает эксперт, придает профессиональному празднику еще большее значение — в стране появляются новые герои.

— Особую роль спецназ сыграл в уничтожении «блуждающих» минометов украинских неонацистов, которыми они обстреливали российскую территорию, — отмечает Алексей Леонков.

Поддержка участников специальной военной операции на Украине заметна со стороны жителей столицы, городских и федеральных властей. Неравнодушные люди продолжают собирать гуманитарную помощь солдатам.

— А на государственном уровне для участников СВО вводят социальные льготы, поддерживают их семьи — многое делается на самом деле. И правильно, ведь эти люди — истинные герои. Ими можно гордиться, — заключил Алексей Леонков.

СПРАВКА

Участники спецоперации (СВО) могут претендовать на дополнительные выплаты и льготы. Они частично освобождены от уплаты налога на имущество. Им предоставляются кредитные каникулы по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО с прибавлением 30 дней. Кроме того, героям положена компенсация — 50 процентов платы за основные услуги ЖКХ. Участники спецоперации имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки в санаторий и лекарства, госстрахование, преимущественное право на поступление в университеты страны.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Сил специальных операций. Вас по праву считают гордостью Российской армии. Всех бойцов и командиров Сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира — там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа.