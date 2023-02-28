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Строительство трех поликлиник в рамках программы реновации

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Строительство трех поликлиник в рамках программы реновации
Фото: stroi.mos.ru

К строительству трех поликлиник в рамках программы реновации жилищного фонда планируется приступить в этом году. Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, детская поликлиника на 320 посещений в смену появится в районе Крюково Зеленограда по адресу Панфиловский проспект, земельный участок 18, ориентировочная площадь медицинского учреждения составит порядка пяти тысяч квадратных метров. Новую стоматологическую поликлинику построят в Перово на улице Новогиреевской, владение 28–30. Здесь предусмотрены отделения терапевтической, ортопедической, хирургической стоматологий, зона лучевой диагностики, зона физиотерапии, зуботехническая лаборатория, а также отделение платных услуг. В районе Измайлово также построят новую поликлинику.

— Сегодня силами нашего департамента ведется строительство десяти поликлиник по новому стандарту. Здания современные и удобные, в них понятная навигация, удобное зонирование кабинетов, чтобы снизить возникновение очередей. На первых этажах — кафе, где можно перекусить после сдачи анализов, а в детских поликлиниках — игровые зоны, где можно скоротать время в ожидании приема врача. Чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому, поликлиники оснащают самым современным оборудованием, — говорит Рафик Загрутдинов.

Как отметил глава ведомства, в этом году введена в эксплуатацию новая поликлиника в Дмитровском районе на Дмитровском шоссе, дом 107г, которая начнет принимать пациентов уже в марте. В новом здании расположены филиалы консультационно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 86. Кроме этого, предусмотрена женская консультация. Дмитровский район — один из динамично развивающихся на севере Москвы. В нем идет активное жилищное строительство, поэтому новое здание поликлиники будет очень востребовано у жителей района. Еще одна детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену построена в районе Солнцево на пересечении улиц Волынской и Авиаторов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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