Три флагманских медцентра построят до конца года в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Флагманские центры появятся на базе больниц им. С. П. Боткина, № 15 им. О. М. Филатова, а также им. В. М. Буянова. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80 процентов, а третьего — около 70 процентов. Таким образом, все три центра будут введены в эксплуатацию уже в этом году, — говорит Рафик Загрутдинов .

По его словам, проекты новых центров — индивидуальные, они учитывают сложившийся архитектурный облик больниц. Однако в то же время оказание экстренной помощи в них организовано по единым современным стандартам.

— Каждый центр — это полноценная больница с приемным отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц самого современного оборудования. Пациенты будут проводить здесь не более суток. Их обследуют, поставят диагноз, окажут первую помощь, при необходимости прооперируют, а затем в зависимости от состояния либо переведут в профильное отделение, либо выпишут, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Прием пациентов будет осуществляться по принципу триажа (от французского triage — отбор или сортировка). Поступающих больных разделят на три категории: «красную», то есть тем, кому нельзя ждать ни минуты, «желтую» — пациенты, требующие срочной помощи, и «зеленую», то есть поступившие без угрозы для жизни. Работа новых приемных отделений в новых центрах будет организована по принципу «врач — к пациенту», где пациенты больницы не перемещаются из кабинета в кабинет — специалисты сами приходят к ним. Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии. Напомним, что в этом году новый флагманский центр на территории НИИ СП им. Н. В. Склифосовского открыл мэр Москвы Сергей Собянин.