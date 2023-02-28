Не ходите, дети, с пауком гулять: молодежная субкультура ЧВК «Рёдан» вызвала беспокойство в обществе

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27 февраля столичные правоохранители сообщили, что возле торговых центров в Москве было задержано более 200 подростков, собирающихся устроить драку. Многие были одеты одинаково: на их куртках — изображение паука. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях.

Первая стычка несовершеннолетних произошла еще 19 февраля в фудкорте торгового центра на Ходынском бульваре. На видео, которое было опубликовано в интернете, заметно, как субтильные юноши бьют друг друга кулаками, падают, встают, пинаются. Многие посетители, конечно, испугались. Оказывается, дрались две молодежные «группировки». Одна — «ЧВК «Редан»: названа она в честь одноименного клана Редан из японского мультика «Хантер и Хантер», где символом банды тоже был паук. Вторая «группировка» — «Цб не мит». Это такие же подростки, которым «пауки» не нравятся, и они пытаются их из торговых центров выгнать. Оказывается, Цб — это Цветной бульвар, а «мит» — от англ. meet, «встретиться». Иными словами, на Цветном бульваре вы, «пауки», не встретитесь. Разумеется, ни к каким вооруженным формированиям молодые люди отношения не имеют. Как объясняют сами подростки, аббревиатура ЧВК — частная военная компания — звучит в названии исключительно «по приколу» и из-за «грозности». «Пауков», оказывается, расплодилось много по всей стране. Они проводят время в торговых центрах. В Санкт-Петербурге и Новосибирске их уже задерживает полиция для проведения профилактических бесед.

— Подростки нуждаются в социализации, поэтому и создают подобные группы, — поясняет «Вечерке» ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — Детям важно понять, кто они, каково их место в социуме, а для этого нужно причислять себя к определенной компании. Желательно — большой и грозной, чтобы повысить собственную значимость.

Другой вопрос, что безобидные в общем-то группировки, подобные «ЧВК «Редан», могут стать опасны, если их не контролировать. В какой-то момент, как пояснил эксперт, туда могут попасть, например, вербовщики из террористических организаций, носители уголовных традиций или наркодилеры.

— Подростки — очень податливый материал, поскольку жизненного опыта у них немного и ребятам легко запудрить мозги, — говорит Игорь Михайлович. — Поэтому, конечно, за такими неформальными организациями должны присматривать спецслужбы. Также сам факт появления «ЧВК «Редан» и «Цб не мит» — свидетельство того, что детям нужно свое движение. Условно говоря, пионеры. Минимум формализма, максимум сфер для приложения сил ребят — таким должен быть принцип работы молодежной организации.

Между тем, пока новая «пионерия» не создана, с подростками, дравшимися в торговом центре, работает полиция.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщил «Вечерке» дежурный офицер пресс-службы столичного Главка МВД Аркадий Баширов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Метальникова, психолог:

— Если ваш ребенок попал в подобную «группировку», поговорите с ним. Скажите, что пытаетесь не оторвать от друзей, а просто понять. Не критикуйте ребенка. Он должен спокойно говорить вам о том, что его беспокоит, без боязни остаться непонятым или получить порицание. И он должен хотеть прислушиваться к мнению своих родителей. В любом случае постарайтесь наладить с ним общение, а не «поставить в угол», и, конечно, не применяйте силу.

ДО СЕМИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

«Вечерняя Москва» выяснила, какое наказание может грозить участникам новых субкультур за драки в торговых центрах.

Следствие, возможно, сменит статью УК «Хулиганство», по которой возбуждено дело против участников драки, утверждает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

— «Хулиганство» — это когда человек нарушает общественный порядок, как говорят, «по дурости», — отмечает эксперт. — Но в данном случае одна группа граждан пошла избивать другую на основании личной неприязни. А значит, эта история может быть квалифицирована по статье 115 УК — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Но в любом случае молодым людям по обеим статьям может грозить лишение свободы. Причем по статье «Хулиганство» даже более серьезное — до семи лет, поскольку драка была групповой. А вот по статье 115-1— «всего» до двух лет.

Как пояснил эксперт, ничего принципиально нового в торговом центре не случилось.

— Например, в 1980-х «любера» (молодежное движение в Люберцах. — «ВМ») в Москве нападали на «неформалов», «мажоров» и «стиляг». И в деревнях дрались «улица на улицу», а в городах — «район на район». Если следствие выяснит, что конфликта на межнациональной почве не было — а его, судя по всему, не было, — то это банальная история. Неприятная для посетителей торгового центра, но не имеющая далеко идущих последствий.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграмканале заявила, что нужно ввести запрет на освещение и упоминание «ЧВК «Редан» и других подобных движений в прессе:

— Считаю, что у СМИ и крупных медиаресурсов должен быть прямой запрет на освещение подобных тем. Ни к чему полезному, кроме как к популяризации драк, антисоциальных явлений, нападений на школы, их столь пристальное внимание к деятельности субкультурных течений не ведет.

Группировки могут быть опасными

В России действует множество молодежных течений, групп и субкультур, часть которых может нанести вред ребенку.

АУЕ (арестантский уклад един) — экстремистская организация, запрещенная в России. Всячески популяризирует уголовную субкультуру и образ жизни. Цель — подготовка профессиональных кадров для криминального мира. Если ваш ребенок связался с АУЕ, то есть риск, что он попадет в колонию.

(арестантский уклад един) — экстремистская организация, запрещенная в России. Всячески популяризирует уголовную субкультуру и образ жизни. Цель — подготовка профессиональных кадров для криминального мира. Если ваш ребенок связался с АУЕ, то есть риск, что он попадет в колонию. «Синий кит» (а также «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «Млечный путь», «U19», «F57» и другие названия) — интернет-сообщества подростков, играющих в игру, конечной целю которой является самоубийство. Случаи уже были.

(а также «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «Млечный путь», «U19», «F57» и другие названия) — интернет-сообщества подростков, играющих в игру, конечной целю которой является самоубийство. Случаи уже были. Зацеперы. Подростки, ездящие на крышах электричек и даже вагонов метро с целью получения острых ощущений. Зачастую происходят несчастные случаи.

Подростки, ездящие на крышах электричек и даже вагонов метро с целью получения острых ощущений. Зачастую происходят несчастные случаи. Руферы. Покорители крыш ради получения тех же острых ощущений и съемок эффектных селфи. Такие поездки также могут закончиться плачевно.

Покорители крыш ради получения тех же острых ощущений и съемок эффектных селфи. Такие поездки также могут закончиться плачевно. Футбольные хулиганы (не путать с болельщиками) — молодые люди, чье главное развлечение — подраться с болельщиками «чужой» команды. Их преследуют травмы и уголовные дела.

(не путать с болельщиками) — молодые люди, чье главное развлечение — подраться с болельщиками «чужой» команды. Их преследуют травмы и уголовные дела. Готы. Главная «фишка» их мировоззрения — культивирование и эстетизация смерти.

Главная «фишка» их мировоззрения — культивирование и эстетизация смерти. Гопники. По данным социологов, самая массовая в России молодежная субкультура. Главный способ досуга — мелкий грабеж и уличные драки. Преступления почти всегда совершаются большой бандой против одиночной жертвы или малой группы. Гопники постоянно наносят и получают травмы, садятся в тюрьму.

КСТАТИ

Подростки, входящие в «ЧВК «Редан», по большей части — дети от 14 до 16 лет. Среди них есть и девочки. Одеваются они в черные футболки и толстовки с пауком на спине, черные либо клетчатые брюки.