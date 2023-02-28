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Приметы и советы

Лучшим сообществом Телеграма признали деловой проект «Неприниматели»

Полина Французова
Общество
Лучшим сообществом Телеграма признали деловой проект «Неприниматели»
Фото: Freepik

Телеграм-канал для предпринимателей, которые не принимают обстоятельств и выходят победителями из сложных ситуаций, — «Неприниматели» — стал победителем премии Digital Communication AWARDS 2023 в номинации Социальные медиа & сообщество: Tеlegram. Проект развивают банк «Открытие» и брендформанс-агентство SALO.

Онлайн-сообщество для предпринимателей банк запустил еще в 2020 году. Сегодня «Неприниматели» объединяют Телеграм-канал, подкаст и площадка neprinimateli.ru. Проект собирает истории успеха предпринимателей, многие из которых создали или перестроили бизнес в не самых простых условиях.

В прошлом году к работе над Телеграм-каналом к банку присоединилось брендформанс-агентство, которое с 2016 года работает в сфере digital-маркетинга — формирует спрос и увеличивает продажи для своих клиентов из разных отраслей экономики через контент. Среди клиентов: Ozon, AliExpress Россия, Яндекс Go, VK и др.

Сотрудничество SALO и банка «Открытие» также не заставило ждать результатов. Число участников сообщества «Неприниматели» превысило 12 тысяч, а охват в B2B-сегменте — 1,3 миллиона человек. За это время канал стал для предпринимателей источником информации по самым разным вопросам, связанным с ведением своего дела. Здесь проходят прямые эфиры с экспертами, разбираются реальные кейсы и публикуются подборки цифровых решений для развития бизнеса.

Справка «ВМ»

Премия Digital Communication AWARDS учреждена 10 лет назад Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Премией ежегодно награждаются самые яркие проекты в области digital-коммуникаций, способствующие продвижению продуктов и бизнесов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.

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