Противник несет большие потери по всем направлениям

Военнослужащий во время боевой работы 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», который предназначен для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

28 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что российские войска освободили от украинских националистов еще один микрорайон на севере города Артемовск.

По его словам, это действительно очень важное достижение.

— С учетом того, что там за каждый дом идет бой, конечно же, это прямо серьезный успех на данном этапе, — сказал Денис Пушилин.

Из-за постоянных обстрелов и активных боевых действий из Артемовска и близлежащих населенных пунктов продолжают эвакуировать людей. Уже более тысячи жителей Артемовска, Соледара и окрестностей перевезли в другие населенные пункты ДНР, сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов. Эвакуированных людей распределяют в пункты временного размещения.

Тем временем на других участках фронта Российская армия тоже делает успехи. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ под Угледаром.

— Потери ВСУ составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа, — уточнил Игорь Конашенков. — Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.

Помимо этого, Российская армия нанесла поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении, за сутки противник потерял там до 25 военнослужащих и два автомобиля.

Под огнем по-прежнему находится и Горловка. Украинские войска выпустили по населенному пункту 10 снарядов натовского калибра. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома, школа и детский сад. Мэр города Иван Приходько отметил, что после удара жилой массив оказался частично отключен от электросети. Также была повреждена линия электропередачи и перебита газовая труба возле одного из домов.

ВСУ выпустили снаряды и по Донецку.

— Вооруженные формирования Украины накрыли запрещенными минами ПФМ-1 «Лепесток» Кировский район Донецка, — сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Мины обнаружили на улицах Терешковой, Дмитрия Донского и Текстильщиков.

Дважды за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по Стаханову в ЛНР, рассказали в администрации города. Населенный пункт обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. Трое мирных жителей получили ранения.

— Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу, — уточнили в мэрии города.

Тем временем в рядах ВСУ, сражающихся на Краснолиманском направлении, около 15 процентов солдат выбыли из строя. Причиной этого стали болезни, пояснил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— Количество эвакуированных с пневмониями, урологическими и прочими простудными заболеваниями с каждым днем растет в геометрической прогрессии, — добавил Андрей Марочко.

По его словам, все дело в том, что из-за потепления на многих участках фронта начала подниматься грунтовая вода, в том числе там, где находятся позиции киевских силовиков.

— Военнослужащие Украины вынуждены сутками находиться в сырых и заполненных водой окопах. Это приводит к простудным заболеваниям, нередко перерастающим в хроническую форму, — добавил Марочко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

— На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют. Пока мы видим, что тот режим, который сейчас в Киеве, благоволит нацистам и нацистским проявлениям.