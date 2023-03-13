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Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и МЦД-1 откроют в этом году

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и МЦД-1 откроют в этом году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Завершить строительство пешеходного перехода под Дмитровским шоссе и МЦД-1 планируется осенью этого года. Подземный пешеходный переход будет проходить под Дмитровским шоссе в районе дома 29 и железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся работы по устройству лестничного схода № 1, идет разработка котлована лестничного схода № 2 и монтаж дождевой канализации. Полностью завершить работы планируется в октябре 2023 года, — отметил Рафик Загрутдинов.

Протяженность подземного сооружения составит 84 метра. Для обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения переход оснастят тремя лифтами.

Сход № 1 будет располагаться на нечетной стороне Дмитровского шоссе, сход № 2 — на четной стороне. Сход № 3 обеспечит выход к жилым домам на улице Яблочкова. Открытие перехода обеспечит безопасность движения пешеходов через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги.

В рамках благоустройства прилегающей территории высадят 50 лип и кленов и 1,2 тысячи кустарников.

— Строительство пешеходного перехода обусловлено интенсивностью движения на Савеловском направлении Московской железной дороги из-за запуска МЦД-1. В работе используется закрытый способ сооружения, что никак не отражается на графике движения поездов, — рассказал Рафик Загрутдинов.

Руководитель департамента напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры города идет по поручению мэра Сергея Собянина.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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