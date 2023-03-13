Военные приближают такой желанный мир

Военнослужащий ВС России определяет направление и силу ветра с помощью ветрового ружья перед тем, как совершить стрельбу из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г». Наши бойцы продолжают ежедневно разбивать войска противника, чтобы приблизить мир, о котором мечтают жители Донбасса / Фото: РИА Новости

В Донецке, Макеевке и Шахтерске открыли новые пункты для подачи документов на российский паспорт, сообщили в Миграционной службе ДНР.

Прием граждан осуществляют шесть сотрудников Миграционной службы. В их обязанности входят сбор дактилоскопических данных и фотографирование. В день каждый сотрудник ведомства принимает в среднем от 30 до 45 желающих получить российский паспорт.

— От 15 до 20 минут занимает работа с одним человеком, включая время заполнения карточки, которую можно заполнить самостоятельно, однако могут помочь и сотрудники, — отметили в Миграционной службе республики.

Готовые паспорта можно получить в среднем через 10– 12 дней.

А пока жители Донецка и других городов новых территорий мечтают о мирном небе над головой. Об этом вчера сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Победный мир — и все отстроится, все сделается. Нет такого строения, которое нельзя восстановить. А жизнь человеческую нельзя вернуть. Поэтому я очень жду того момента, когда мы все сможем не смотреть на подъезд дома как на укрытие, — отметил Кулемзин.

Чтобы как можно быстрее исполнить мечты, добровольцы, российские военные, не жалея сил и здоровья, продолжают разбивать противника.

— На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что наши войска уничтожили несколько десятков боевиков и их технику.

— На Краснолиманском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики, — сказал он.

А в другой части Донбасса, на Сватовско-Кременском направлении, боевики киевского режима испытывают проблемы с поставками горюче-смазочных (ГСМ) материалов, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

— Подразделениям вооруженных формирований Украины, выполняющим задачи на Сватовско-Кременском участке, урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ, — отметил Марочко.

Кроме того, военнослужащие Росгвардии за прошедшую неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях около 30 пособников ВСУ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина:

— Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем. Российская Федерация, как бы кто бы ее ни называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией.