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Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда откроют в этом году

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда откроют в этом году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На северо-западе столицы идет строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра в районе 1-го Тушинского проезда, владение 19. Работы планируется завершить в третьем квартале этого года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новое сооружение располагается в Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы. После ввода его в эксплуатацию более чем у 60 тысяч жителей района появится безопасный переход через пути МЦД-2.

— В рамках проекта идет строительство подземного пешеходного перехода общей длиной 61 метр. Проектом также предусмотрены монтаж лестничных сходов и двух лифтов грузоподъемностью тысяча килограммов. Они предназначены для удобства маломобильных лиц и родителей с детскими колясками, — отметил Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства уточнил, что сейчас возводят основные конструкции пешеходного перехода: тоннельную часть, а также лестничные и пандусные сходы. Переход строят двумя способами: закрытым — под существующими железнодорожными путями Рижского направления и открытым — на остальных участках.

В составе перехода также предусмотрено размещение технических помещений эксплуатирующих организаций: щитовая ГБУ «Гормост», щитовые снегоудаления, диспетчерская, насосная, машинные помещения лифтов.

— Подземные пешеходные переходы обеспечивают беспрепятственное и безопасное пересечение магистралей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина их оборудуют лифтами для удобства маломобильных граждан, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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