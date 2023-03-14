Необычные проекты: как общественные организации помогают подросткам развивать свои навыки

Участница «Движения первых» Варвара Лозовацкая представляет проект Всероссийского туристического слета. Мероприятие объединит самых активных участников направления «Туризм и путешествия», «Экология», «Культура», «Спорт» и других / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

14 марта участники «Движения первых» презентовали проекты, посвященные актуальным и важным для страны темам. Активисты из Москвы реализуют идеи уже в этом году.

Ребята с увлечением рассказывают о своих планах, наглядно представляют в презентациях то, как детально они продумали каждый этап проекта. Среди участников встречи — активист движения Макар Мукортов, который представляет торжественную выдачу паспорта ребятам по достижении 14 лет. Макар гордо озвучивает название этого проекта: «Мы — граждане России!» Первое мероприятие запланировано уже 28 марта.

— Мы хотим, чтобы получение паспорта запоминалось ребятам, чтобы они понимали свою ответственность как граждан России, — говорит Мукортов. — На мероприятии будет поднятие государственного флага, исполнение гимна России и произнесение клятвы верности стране.

По словам Мукортова, паспорта будут выдавать известные люди: главы районов, ученые, спортсмены и председатели региональных отделений «Движения первых». Интересной для молодежи остается тема внутреннего туризма. Проект в поддержку этого направления презентовала активистка движения Варвара Лозовацкая.

— Мы устроим Всероссийский туристический слет 27 сентября, где соберутся три тысячи участников, — говорит Лозовацкая. — Там будут соревнования по спортивному туризму, прохождение сложных маршрутов и классические походы.

Лозовацкая добавила, что традиция походов позволяет сплотить ребят. Поучаствовать смогут школьники от 10 лет и студенты СПО.

Реализовать задумки активистам помогает руководство «Движения первых».

— В этом году мы планируем охватить проектной активностью более 3 миллионов подростков, — говорит председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров. — Наша задача — создать пространство для самореализации каждого подростка в нашей стране и помочь ребятам в формировании сообществ, развивающих позитивные практики.

Работают в столице и другие организации, которые помогают самореализоваться подрастающему поколению. Например, проектный офис «Молодежь Москвы», который в марте отмечает свое трехлетие. Он объединил более трех миллионов человек, поддержал свыше двух тысяч идей, организовал 2,5 тысячи городских мероприятий.

— Активно работает и движение «Волонтеры Победы», где ребята популяризируют подвиги советского народа в Великую Отечественную войну, — рассказал председатель общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» Кантемир Хуртаев. — А еще есть Общероссийский союз спасателей, там готовят людей к экстремальным ситуациям. Наш союз занимается укреплением межнациональной дружбы, что тоже немаловажно.

СПРАВКА

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название движение получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Крепкая семья» и другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руслан Ткаченко, председатель региональной общественной организации «Московской городской родительский комитет»:

— Сейчас государство заинтересовано в развитии проектной деятельности среди молодежи и пробует реализовать это в разных форматах, помимо учебных заведений. Для молодых ребят это отличная возможность научиться мыслить в рамках проектов, они учатся ставить цели осознанно и решать проблемы. Проект может не иметь особой важности, но он в любом случае дисциплинирует ум и развивает навыки. И в будущем это позволит ребенку быстро и рационально решить проблему в жизни.