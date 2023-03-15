Москвичи и гости столицы выбирают новые маршруты

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Большая кольцевая линия метро (БКЛ) становится все популярнее среди москвичей и гостей столицы. Пользуясь ей, можно сократить время в пути на 30–45 минут. Многие пассажиры так и поступают.

Специалисты экосистемы МТС проанализировали изменения пассажиропотока, произошедшего в московском метро после открытия БКЛ на основе количества пользователей мобильного интернета. Для сравнения были взяты два похожих рабочих дня — понедельник 20 февраля и понедельник 6 марта — первый день работы новой линии в штатном режиме.

В целом в первый понедельник после открытия БКЛ пассажиропоток в метро вырос на три процента благодаря появлению новых маршрутов и сокращению среднего времени пребывания в метро. Рост количества пассажиров связан с тем, что многие жители районов, где станций раньше не было, предпочли метро наземному транспорту и личному автомобилю. С открытием новых станций, например, станции «Нагатинский Затон», жители столицы выбрали наиболее удобный вариант передвижения.

В связи с запуском БКЛ, по данным исследования, произошло заметное перераспределение трафика в сторону новых станций. В первой десятке, где был выявлен прирост пассажиров, оказались все станции БКЛ. Больше всего — на 183 процента — пассажиропоток вырос на станции «Электрозаводская», через которую осуществляют пересадку пассажиры, следующие с севера Арбатско-Покровской линии.

Топ-5 станций метро по приросту количества пассажиров: «Электрозаводская» БКЛ, «Авиамоторная» БКЛ, «Лефортово» БКЛ, «Нижегородская» БКЛ / Некрасовская линия, «Воронцовская» БКЛ.

Больше всего разгрузились станции южной части Таганско-Краснопресненской линии метро благодаря удобной пересадке на станции «Нижегородская». В десятку станций с самым заметным снижением — в среднем до десяти процентов — вошли четыре станции южной части Таганско-Краснопресненской линии.

Топ-5 станций метро по снижению количества пассажиров: «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, «Автозаводская» Замоскворецкой линии, «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, «Косино» Некрасовской линии, «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии.

В рамках проекта по модернизации сети мобильной связи в метро в прошлом году МТС заменила старое оборудование на новое и проложила специальный высокочастотный кабель в тоннелях наиболее загруженных линий, а также объединила все задействованные диапазоны для расширения емкости сети LTE. К открытию новых станций БКЛ в тоннелях метро между станциями компания также проложила специальный кабель, а в вестибюлях и на платформах установила современные базовые станции.