Билеты «Национальной лотереи» можно бесплатно отправить в любой уголок России

Фото: Пресс-служба «Национальной Лотереи»

Теперь билеты лотерей бренда «Национальная лотерея» можно бесплатно отправить в любой регион России. Такая возможность есть сейчас у посетителей торгового центра «Авиапарк» в Москве. Здесь открылась необычная точка продажи билетов лотерей бренда «Национальная лотерея». Ее клиенты могут не только сыграть в лотерею и узнать больше о продуктах и правилах проведения розыгрышей, но и отправить билеты своим родным, близким или друзьям в самую дальнюю точку страны.

Для отправки писем с билетом здесь установлены специальные почтовые ящики. При покупке любого лотерейного билета — тиражного или моментального — можно получить бесплатный конверт для почтового отправления, которое помогут оформить сотрудники лотереи. Клиенту необходимо лишь уточнить адрес, чтобы родные и близкие получили билет в любом уголке России.

Фото: Пресс-служба «Национальной лотереи»

— Праздничные недели подходят к концу, но мы решили сохранить для наших клиентов настроение праздника и неожиданных подарков. На нашей точке продаж посетители «Авиапарка» могут бесплатно отправить билеты тем, кто далеко и кого все равно хочется порадовать. А подарки без повода — всегда самые приятные, особенно если есть шанс выиграть миллионы рублей, — рассказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью «Национальной лотереи» Ольга Костякова.

Отправить в подарок лотерейный билет своим родным и близким можно из фирменной точки «Национальной лотереи», которая находится рядом с аквариумом на первом этаже торгового центра «Авиапарк», расположенного на Ходынском бульваре, 4. Акция продлится до 2 апреля 2023 года.

Справка

«Национальная лотерея» — это новый бренд государственных лотерей, организованных Минфином России.

Лотереи под брендом «Национальная лотерея» проводятся на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.

Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации.

Оператор лотереи: ООО «Спортивные лотереи».

Задача государственных лотерей — финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Целью проведения лотереи является финансирование развития бокса.

Более подробно о «Национальной лотерее» можно узнать на сайте www.nationallottery.ru.

Срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 (800) 333-7-333.

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