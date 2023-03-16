Во II квартале 2023 года завершится реверсивное движение на участке Ермакова Роща — Савеловская МЦД-1

Фото: Департамент строительства города Москвы

В рамках проекта МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» идет реконструкция участка между остановочными пунктами Ермакова Роща — Савеловская. В рамках данного проекта возводят дополнительные главные пути для обеспечения необходимой пропускной способности участка для запуска маршрута МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас завершаются работы по устройству подпорных стен вдоль Бутырского Вала, также идет переустройство железнодорожной инфраструктуры. Параллельно ведется реконструкция остановочного пункта Белорусская. На остановочном пункте Беговая демонтируют старые платформы, павильоны и навесы. В целом готовность объекта превышает 25 процентов, — рассказал Рафик Загрутдинов.

В рамках обновления участка предусмотрены укладка пяти километров новых главных железнодорожных путей, реконструкция 5,4 километра существующих главных путей, а также строительство 1,5 километра подпорных стен. Протяженность новых шумозащитных экранов составит 3,75 километра, что позволит снизить шумовое воздействие на близлежащую жилую застройку. Кроме того, идет реконструкция остановочных пунктов Беговая и Белорусская МЦД-1 «Белорусско-Савеловский».

Реконструкция участка Ермакова Роща — Савеловская повысит пропускную способность между Белорусским и Савеловским вокзалами для запуска МЦД-4, а также обеспечит пересадку на остановочных пунктах Беговая и Белорусская между МЦД-1, МЦД-4 и одноименными станциями метрополитена.

Программа развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом диаметральных маршрутов на период с 2019 по 2024 год утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.