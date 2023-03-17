Российской промышленности требуются молодые научные кадры

Олег Астафуров / Фото: пресс-служба Insight People

Об этом заявил вице-президент по связям с государственными органами АО «Фармасинтез» Олег Астафуров, анонсировав свое участие в презентации молодежного сообщества «ВЫЗОВ», которая состоится 22 марта на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Молодежное сообщество «ВЫЗОВ» — это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры.

Главная цель сообщества — силами активной молодежи обеспечить продвижение научных и культурных достижений страны в медиапространстве. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге в реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, получить доступ к ресурсам для создания уникального научного и творческого контента. Более того, участники смогут реализовать собственный медиапроект. К целям сообщества также относятся формирование общественного мнения о важности развития науки, инновационных разработок и культуры в молодежной среде. Стать участником сообщества сможет любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Резиденты сообщества смогут претендовать на получение грантов для создания творческих проектов, в том числе в формате шоу.

В компании «Фармасинтез» сообщили, что накануне презентации сообщества руководство компании «Иннопрактика» посетит предприятие, которое входит в ассоциацию «Национальные чемпионы».

— Российская наука активно развивается, на предприятиях создаются R&D-центры, которым требуются высокопрофессиональные специалисты. Сообщество «ВЫЗОВ» может стать эффективным «поставщиком» таких кадров, — отметил Олег Астафуров.

Презентация сообщества состоится 22 марта на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Презентацию для петербургских студентов проведут Наталья Попова (первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент сообщества «ВЫЗОВ») и Алина Зиннатуллина (генеральный директор Insight People). Мероприятие откроет первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.