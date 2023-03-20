Бизнес будет развивать водородную энергетику вместе с ведущими российскими университетами

Фото: Пресс-служба МГИМО

Акционерная финансовая корпорация (АФК) «Система» и Центр водородной энергетики (ЦВЭ), созданный корпорацией совместно с Институтом проблем химической физики Российской академии наук, заключили соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) и входящим в его состав Международным институтом энергетической политики и дипломатии (МИЭП). Документ подписали президент АФК Тагир Ситдеков, генеральный директор ЦВЭ Юрий Добровольский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и директор МИЭП Валерий Салыгин.

Целью сотрудничества является развитие рынка водорода в России, включая подготовку специалистов в области водородной энергетики, обладающих необходимыми компетенциями для исследований и разработок в этой инновационной сфере, а также изучение и распространение передового международного опыта для эффективного внедрения водородных технологий в различных секторах экономики страны.

— За годы своей истории наша корпорация способствовала становлению многих новых отраслей — от мобильной связи и частной медицины до искусственного интеллекта и биотехнологий. Сейчас мы вместе с научными институтами и ведущими российскими университетами фактически с нуля формируем рынок водородных технологий в нашей стране. Эта сфера остро нуждается в новом поколении специалистов, способных превратить опытные разработки в конечный продукт, — рассказал Тагир Ситдеков.

По его словам, корпорация и ее благотворительный фонд уже многие годы содействуют популяризации технологических профессий и подготовке кадров для самых передовых сфер экономики, реализуя различные образовательные, стипендиальные и стажировочные программы. Только за прошлый год свыше пяти тысяч студентов прошли практику в различных компаниях Группы. Теперь студенты МГИМО и других вузов, занимающиеся изучением водородных технологий, также будут включены в орбиту ее программ.

— Водородная энергетика представляет значительный интерес для корпорации. Это диктует потребность в подготовке высококлассных специалистов в области водородной энергетики, обладающих практическими навыками и знаниями в области мирового опыта развития водородной энергетики и применения водородных технологий. И в этом плане мы видим большие перспективы и возможности для сотрудничества с корпорацией как в плане экспертно-аналитической работы, так и в сфере подготовки необходимых специалистов, — отметил академик Анатолий Торкунов.

Как сообщил Юрий Добровольский, совместно с РАН и ведущими российскими университетами возглавляемый им центр уже приступил к подготовке специалистов в области водородных технологий для предприятий корпорации. Эта работа будет продолжена в том числе вместе с благотворительным фондом «Система» в рамках Вечерней школы по водородной энергетике для будущих магистрантов.