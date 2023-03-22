Поболтаем на йоруба: языки африканских народов набирают популярность в России

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21 марта директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что в российских школах начнут изучать сомалийский, амхарский, зулу, йоруба, суахили и другие языки.

По словам Алексея Маслова, стране нужно новое поколение специалистов в формате «Россия — Африка»: — Интерес к африканским языкам только зарождается, что объяснимо: Россия поворачивается к Африканскому континенту, как десять лет назад разворачивалась в сторону Китая.

Если в России появились тысячи школ, где на разном уровне преподают китайский язык, появился ЕГЭ по китайскому, чем африканские языки хуже? Алексей Лукутин, президент клуба «Учитель года» города Москвы, рассуждает:

— Изучение африканских языков будет, конечно, факультативным и зависеть от двух факторов. Первый — желание родителей учеников. Те из них, кто смотрит вперед, уже давно предлагают своим детям изучать китайский. Второй фактор — наличие специалистов. Ведь преподавателей английского, немецкого и французского у нас везде готовят. А вот преподавателей суахили или сомалийского еще нужно найти. Но в целом инициатива интересная: для тех, кому эти языки нужны