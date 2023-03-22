Артисты Луганского театра поддержали бойцов на передовой

Директор Луганского драматического театра Галина Михайлюк-Филиппова (в центре) и актеры театра с российскими военнослужащими в зоне СВО / Фото: Личный архив

Артисты Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева выезжают на концерты к российским военнослужащим на передовую. Артист театра Владислав Солодин рассказал «Вечерней Москве», как встречают музыкантов бойцы и жители новых освобожденных территорий.

Актер первой категории Луганского русского драматического театра Владимир Андриюк заходит в шатер, где уже собрались российские военнослужащие. На передовой они готовы в любой момент собраться по тревоге. Но а пока в «зале» тишина. Андриюк подтягивает струны, настраивая гитару. Каждый аккорд должен быть превосходен, ведь концерт артисты дают для особых слушателей. Для них Андриюк исполняет свои авторские песни. «На сцену» выходит и его коллега по театру Владислав Солодин, он звонко подпевает. Солдаты подбадривают артистов аплодисментами, а после — рассыпаются в благодарностях.

— На передовой у всех ребят был боевой настрой, и они очень хорошо приняли наши песни. Сначала солдаты были напряжены, но к концу выступления на их лицах была искренняя улыбка, а это самая ценная реакция для нас, — говорит Солодин. — Мы должны были исполнить восемь песен, однако концерт прервал обстрел, мы спели всего четыре композиции. В состав выступления вошли песни времен Великой Отечественной войны, но и те, которые были написаны уже о Донбассе.

В 2022 году артисты театра уже побывали в таких освобожденных населенных пунктах ЛНР, как Новоайдар, Старобельск, Счастье, Марковка.

— Своими выступлениями в прошлом году мы хотели поддержать население освобожденных территорий. Я помню, как люди тогда волновались, как их примут в ЛНР, — отмечает Солодин. — На концертах местные говорили, что в составе нашей Луганской Народной Республики они теперь чувствуют себя свободными.

Еще артисты театра помогали с доставкой гуманитарных грузов и проводили выступления для детей.

— На освобожденных территориях артисты показали представление-сказку «Приключения Фунтика». Понравилось всем: и детям, и родителям. Так мы показали местным, что мы всей душой с ними, — улыбается Солодин.

СПРАВКА

ГУ ЛНР «Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева» был основан в мае 1939 года. Его творческую основу составили 32 выпускника Ленинградского театрального училища. Первая премьера, представленная спектаклем «Павел Греков», состоялась 26 октября 1939 года на сцене Дворца культуры имени В. И. Ленина.