Согласится ли Акинфеев «встать на ворота» торгового центра

Фото: Пресс-служба Metro

Сотрудники сети Metro обратились к Игорю Акинфееву с открытым письмом, которое опубликовали в телеграм-канале компании. В послании знаменитому российскому вратарю так и сказано, что «ворота в опасности, распахнуты и беззащитны». И кому их защищать, как ни ему — одному из лучших голкиперов планеты?

Откликнется ли Игорь Акинфеев на просьбу сотрудников компании — покажет время. А мы напомним, что с 16 марта компания открыла свои двери для всех покупателей. Отныне для прохода в торговые центры компании не нужна карта клиента. Полки с товарами и продукцией сейчас доступны для всех, кто пожелает: как москвичей, так и гостей столицы.

По мнению представителей компании, для них это важный шаг, дающий торговым центрам возможность стать более открытыми для аудитории и привлечь новых клиентов. Вместе с тем, заверили они, все оформленные ранее карты продолжат действовать и будут давать своим владельцам предусмотренные преимущества. Правда, сейчас, сообщили в компании, любой желающий сможет оформить карту клиента на кассе торгового центра за минуту.

— Наша цель — разрушить стереотип о недоступности торговых центров компании. Мы предлагаем товары, которые доставляются напрямую из зарубежных стран, а также выгодное оптовое предложение. В этом году компания уже запустила доставку в Москве за полчаса, теперь мы делаем наши торговые центры более доступными для клиентов, — отметил генеральный директор Metro в России Йоханнес Толай.

В этом году компания продолжит свою стратегию в области оптовой торговли. Ее приоритеты на ближайшее время — это развитие электронной коммерции, программ поддержки для ресторанов, гостиничного бизнеса, независимой розницы, а также инвестиции в ценообразование, чтобы сделать оптовое предложение максимально выгодным для всех групп населения.

Что касается открытого письма сотрудников компании к Игорю Акинфееву, то мы надеемся, что оно дойдет до знаменитого российского вратаря и он откликнется на их просьбу.