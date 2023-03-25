В России изменились правила управления самокатами: что нужно знать

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Электросамокаты официально пустили на тротуар и проезжую часть. Как изменится ситуация на дорогах? К чему нужно быть готовым столичным пешеходам и автомобилистам?

Поправки в Правила дорожного движения (ПДД) начали действовать с 1 марта. Но, как считают эксперты, суть нововведений мы поймем только в апреле, когда в Москве оттают тротуары. Итак, в ПДД впервые официально прописано понятие средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и другого похожего транспорта. Водительские права для управления СИМ не нужны.

Как сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, теперь в ПДД установлена строгая иерархия мест, где разрешено движение на СИМ.

— По мере убывания возможностей передвижения она выглядит так: сначала велосипедная инфраструктура, если ее нет или движение по ней невозможно, то это пешеходная инфраструктура; если ее нет или нет возможности по ней двигаться, то обочина, и в самом крайнем случае — это край проезжей части при соблюдении ряда условий как с точки зрения самой дороги, так и транспортного средства, на котором осуществляется движение, — отмечает он.

Согласно новым нормам, дети 7–14 лет могут ездить на всех видах СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным или велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А вот дети младше 7 лет должны пользоваться таким транспортом только в сопровождении взрослых. Необходимо спешиться или снизить скорость, если есть опасность или помехи для пешеходов на тротуарах, пешеходных дорожках, обочине или в пределах пешеходных зон. «Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет», — отмечается во вступивших в силу изменениях ПДД. Кстати, скорость СИМ не может превышать 25 км/час.

— Казалось бы, все просто, но на самом деле остается масса вопросов, — рассуждает председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. — Первый и главный вопрос: кто будет отслеживать соблюдение ПДД средствами индивидуальной мобильности? Даже в Москве нет видеокамер, которые бы фиксировали нарушителей скорости. У сотрудников ГИБДД, в свою очередь, тоже нет радаров, настроенных на электросамокаты.

Также, как пояснил эксперт, сеть велодорожек в Москве только еще развивается, и для водителей самокатов их точно не хватит.

— Совершенно очевидно, что большая часть «самокатчиков» продолжит, во-первых, гонять по тротуарам, а во-вторых, с фактически нерегулируемой скоростью. И если самокат на скорости даже 25 км/час врежется в пешехода, то, совершенно очевидно, серьезно травмируются оба, — уверен Владимир Соколов.

Автоэксперт Сергей Хабаров считает, что на проезжей части «самокатчикам» тоже нечего делать.

— Я каждый раз с ужасом смотрю на сотрудников служб доставки, которые едут на электровелосипеде по проезжей части. Без шлема, защиты... Водители электросамокатов — такие же «смертники». Любое падение на проезжую часть может для них закончиться летально, — говорит эксперт.

Владимир Соколов убежден:

— Электросамокаты, без сомнения, нужны. Это будущее больших городов. Но для них придется строить инфраструктуру — например, велополосы. Для этого придется несколько сужать полосы для машин. Ведь в Европе они 2,5 метра, а у нас — до 3,5 и даже шире. Рано или поздно, но нам придется «разводить » СИМ с пешеходами и автомобилями. Другого варианта просто нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики:

— Нововведения, без сомнения, выгодны службам доставки, они эффективно лоббируют свои интересы. А я считаю, что электросамокаты и другие СИМ можно использовать только на специально оборудованных территориях. Например, в парках. Но в пешеходных зонах и на проезжей части им не место. Это опасно и для электросамоката, и для автомобиля. И теперь нам придется ждать только столкновений и их печальных последствий.