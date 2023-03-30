Диверсия сорвалась: российские погранвойска остановили разведгруппу ВСУ

Сотрудник МВД РФ на посту в селе Сачковичи (Брянская область) на следующий день после диверсии / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В среду, 29 марта, диверсионно-разведывательная группа из Украины снова пыталась проникнуть на территорию Брянской области, но получила отпор: бой произошел в районе приграничного села Ломаковка.

Украинские диверсанты передвигалась на двух пикапах. Один из них российские военные уничтожили артиллерийским огнем. Второй успел развернуться и покинул приграничную территорию. В результате убиты восемь членов разведгруппы. Увы, подобные диверсии становятся делом обычным. Утром 2 марта диверсионно-разведывательная группа проникла через границу в Брянскую область. Ее члены обстреляли «ниву» с мирными жителями, погибли два человека.

— ВСУ используют тактику афганских душманов и сирийских боевиков, — рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Берется мощный джип с открытым верхом, на него устанавливается пулемет. Этот джип на максимально высокой скорости проходит границу или оборонительные рубежи, если они недостаточно защищены. Тактика оказалась очень эффективной во время наступления ВСУ под Харьковом — в сентябре прошлого года.

Дело в том, как пояснил эксперт, что джипы двигаются очень быстро, их трудно накрыть артиллерийским огнем.

— В данном случае, по всей видимости, ДРГ попала в хорошо пристрелянную местность, и ее тут же накрыли, — пояснил эксперт.

По мнению Земцева, подобные нападения на нашу территорию будут повторяться.

— Имея практически нулевой военный эффект, они служат элементом информационной войны, — пояснил Земцев. — ВСУ никак не могут начать наступление на Мелитополь и Крым, потому что сжигают свой стратегический резерв под Бахмутом: и людей, и боеприпасы, и технику. А демонстрировать хоть какие-то успехи надо — иначе с довольствия снимут. Поэтому ВСУ пытаются разогнать тему: смотрите, мы уже воюем на территории противника! Даже если они зашли к нам несколько часов назад и убили безоружных людей в гражданской машине, это можно попытаться продать как некий «тактический успех». Бред полный, но продемонстрировать что-то более серьезное они сейчас не в состоянии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Дандыкин, военный эксперт:

— Брянская область выбирается для нападений потому, что там на границе с Украиной леса, где диверсантам проще укрыться. Эти диверсии — попытка напугать, посеяв панику среди населения. А заодно — отвлечь наши силы. Такие действия ничем не отличаются от действий террориста Хаттаба.