Для школьников проведут лекцию «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»

Фото: Алексей Орлов/Вечерняя Москва

В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 4 апреля состоится лекция на тему: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Лекцию проведет Юлия Швыченкова — научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ, автор и режиссер телеканала «Карусель».