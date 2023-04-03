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Для школьников проведут лекцию «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Для школьников проведут лекцию «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»
Фото: Алексей Орлов/Вечерняя Москва

В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 4 апреля состоится лекция на тему: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Лекцию проведет Юлия Швыченкова — научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ, автор и режиссер телеканала «Карусель».

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