Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
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Для школьников проведут лекцию «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»
В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 4 апреля состоится лекция на тему: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
Лекцию проведет Юлия Швыченкова — научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ, автор и режиссер телеканала «Карусель».
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Приметы и советы
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