Виновные понесут наказание: за смертью военкора Владлена Татарского стоят СБУ и Запад

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В понедельник, 3 апреля, полиция задержала первую подозреваемую в теракте, совершенном 2 апреля в питерском кафе, где проходил творческий вечер известного военного блогера Владлена Татарского. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях громкого убийства.

Кафе просто разнесло

Теракт произошел в воскресенье вечером в петербургском баре «Патриот», что на Университетской набережной Василеостровского района. В этом заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Участники встречи рассказывали следователям, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку с его изображением. Очевидцы говорят, что Владлен принял подарок без подозрений, решил, что перед ним его верная поклонница. Пригласил девушку на сцену, но та отказалась и села за свой столик. Через семь минут — это зафиксировали видеокамеры — она вышла из здания. И тут же прогремел мощный взрыв. У Владлена не было шансов: взрывчатка оказалсь в подаренной статуэтке, которую он бережно поставил на стол рядом с собой. На одну из камер уличного наблюдения попал сам момент взрыва. Волна была настолько мощная, что витрину кафе буквально вынесло на тротуар... По версии следствия, операция по устранению Владлена Татарского была подготовлена заранее.

— Преступление было тщательно спланировано, в нем принимали участие несколько человек, между ними были распределены роли, — заявил один из сотрудников МВД, занимающихся розыском террористов.

Украина любит взрывать

Почти сразу после теракта правоохранители задержали первую подозреваемую в убийстве. Ей оказалсь 26-летняя Дарья Трепова. Обнаружили ее в арендованной квартире, которая находилась рядом со взорванным кафе. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить всех участников преступления.

— Взрыв неугодного человека — это «фирменный стиль» СБУ — службы безопасности Украины. Есть десятки примеров, — пояснил военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — В кафе «Сепар» взорвали экс-главу ДНР Александра Захарченко. В лифте жилого дома — Арсена Павлова, известного как Моторола. В расположении военной части от взрыва погиб донецкий полевой командир Михаил Толстых, он же Гиви. В автомобилях были подорваны полевой командир ДНР Алексей Мозговой и политолог Дарья Дугина. Причем в случае с Дарьей и Михаилом Толстых — как и здесь — устройства подложили женщины. Просто они вызывают меньше подозрения, поэтому активно используются СБУ для диверсий. Важен и другой момент: организаторов терактов совершенно не волнуют сопутствующие жертвы. А они были во всех преступлениях — кроме случая с Дарьей Дугиной.

Откуда-то появились деньги

Про Трепову известно, что ее отец умер, когда она была в старших классах школы. Мать встретила другого мужчину и сейчас — в декрете. Трепова очень хорошо училась в школе, сдала на высокие баллы ЕГЭ. По русскому языку, например, было 100 баллов из 100. Будущая террористка поступила на медицинский факультет в СПБГУ. Затем она работала в различных стоматологиях, пыталась найти себя как модель, но стала работать дизайнером. Подрабатывала в магазине винтажных вещей администратором. Вышла замуж, но с мужем фактически разошлась. После начала СВО Трепову и ее мужа задерживали за участие в оппозиционном митинге. А когда была объявлена мобилизация, супруг сбежал из России в Грузию.

— Она сама хотела уехать из страны, но не знала, как это сделать, — рассказывает один из ее знакомых.

По воспоминаниям знакомых, Дарья жила скромно, иногда брала машину матери. В начале этого года Даша уволилась из магазина, где работала, и поехала в Москву. На вопросы, чем она занимается, отвечала знакомым: «Потом как-нибудь расскажу». В столице Дарья снимала квартиру. По отзывам друзей, которые у нее бывали в гостях, Трепова уже чувствовала себя более свободно — деньги откуда-то появились. Она могла позволить себе дорогие вещи, питалась в основном в кафе и ресторанах и в целом много времени посвящала себе. Никакой работы с 9 до 18 часов, сплошной свободный график.

Почему ее не убили?

При задержании, кстати, у Треповой на руках уже были билеты в Узбекистан. При этом террористка сразу заявила: «Меня подставили!»

— По идее сразу после совершения теракта Трепову должны были ликвидировать, — рассуждает Андрей Земцев. — Ведь с ней общался если не организатор теракта, то как минимум его связник, и она могла дать приметы.

Поскольку террористка осталась жива, то возможны два варианта. Первый — ошибка украинских спецслужб, они что-то напутали. Второй — вся резидентура сразу после взрыва покинула Россию, и ее не достать. К тому же СБУ и не собирается особо скрываться.

Что касается «подставили», то, как пояснил эксперт, это тоже указывает на украинские спецслужбы.

— Исполнительнице убийства полевого командира Гиви, которого взорвали прямо в казарме, пообещали 100 тысяч долларов. А дали только 25 тысяч и билет в Турцию. Остальные 75 тысяч долларов организаторы теракта просто прикарманили. И сказали: будешь качать права — наведем на тебя спецслужбы ДНР. С Треповой, вероятно, поступили похожим образом. Особенно если учесть, что после теракта она тоже должна была улететь. Но не успела. Возможно, резидент СБУ дал ей только аванс, дождался «исполнения» и скрылся с деньгами.

При этом против версии, что Трепову использовали втемную, говорит тот факт, что статуэтку для Владлена она сделала своими руками: Дарья занималась лепкой и хвасталась своим «шедевром» в одной из закрытых антироссийских групп в «Телеграме».

3 апреля же Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Подозреваемым в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет. А максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Позже СК переквалифицировал дело на статью о теракте.

Либералы в деле

В понедельник, 3 апреля, Национальный антитеррористический комитет выпустил заявление по поводу случившегося в Северной столице.

— Совершенный теракт был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова, — сказано в заявлении.

Политолог Григорий Савельев подчеркивает: сейчас многие либералы, сбежавшие на Запад, оправдывают совершенный теракт.

— Поскольку либералы против спецоперации на Украине, то почему бы им не поддержать террористов, взрывающих ее участников, и сочувствующих?

Рука Запада

Военный обозреватель Владислав Шурыгин считает: это подготовленный, хладнокровный теракт, причем здесь замешана не только СБУ, но и западные спецслужбы, которые курировали и финансировали теракт.

— В подготовке участвовала целая группа, даже если Трепова не сама сделала скульптуру, то значит, один из членов был с навыками скульптора или как минимум с навыками работы с 3D-принтером, чтобы создать, то есть напечатать бюст Владлена. Очевидно, что в Питере, где традиционно всегда были сильны пронацистские, языческие группы, нашлись желающие «помочь» совершить преступление. И, конечно, тут не обошлось без руки Запада, как и в истории с Дарьей Дугиной.

Политолог Григорий Савельев уверен, что теракт помогли осуществить «сочувствующие».

— Вряд ли речь идет о каком-то «бандеровском подполье», как на Западной Украине после Великой Отечественной. Вполне возможно, что в Питере, да и других крупных городах, есть «недовольные» из уничтоженных и изгнанных некоммерческих организаций, которые — когда работали — открыто выступали в поддержку Украины. Большая часть членов этих НКО неопасны. Но есть и реально «отмороженные». Кто-то же поджигает военкоматы в российской глубинке. За ними вполне могут стоять иностранные спецслужбы.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала трагедию, подчеркнув, что международные организации должны отреагировать на этот варварский теракт.

— Российские следственные органы занимаются расследованием этого преступления. Уверены, что все виновные понесут наказание, — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Реакции никакой не последовало: в инстранных СМИ инцидент как по заказу обошли стороной.

3 апреля президент России Владимир Путин наградил Владлена Татарского посмертно орденом Мужества. Когда номер уходил в печать, стало известно, что число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 40, в больницах остаются 22 человека, 8 из них в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.

ФАКТ

В убийствах политолога Дарьи Дугиной и Владлена Татарского прослеживается много общего. СБУ использовали в качестве исполнителей женщин. Квартиры для них снимали поближе к жертве, велась слежка. Бобмы использовались в обоих случаях с радиоуправлением. Также женщины после терактов пытались скрыться за границей.

ДОСЬЕ

Владлен Татарский — настоящее имя Максим Юрьевич Фомин. Родился 25 апреля 1982 года в городе Макеевке Донецкой области. Российский военкор, блогер. После окончания школы работал на шахте. Через несколько лет открыл бизнес по продаже мебели. Позднее отбывал наказание в колонии, воевал на стороне ДНР, был амнистирован, написал две книги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Баширов, политолог:

— С учетом того, что резонанс огромный, намеченный на эту неделю Совбез РФ в гиперрасширенном составе под руководством президента Владимира Путина, несомненно, изменит свою повестку в закрытой части. Общество начинает требовать ответных мер и ответов на непростые вопросы.

Максим Жаров, политолог:

— Теракт в Питере стоит в одном ряду с событиями вокруг Киево-Печерской лавры, пусть аналогия и не сразу прослеживается. Дело в том, что Россию провоцируют на какой-то жесткий, линейный ответ, который даст повод Киеву развернуть свое пресловутое контрнаступление совсем не там, где его ожидают. Наиболее уязвимой выглядит Брянская область. Так что ответ России на гибель Татарского ни в коем случае не должен быть линейным, ожидаемым противником. Но и спускать такое с рук нельзя.