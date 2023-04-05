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Интерактивная программа Крокус Сити Океанариума

Полина Французова
Общество
Интерактивная программа Крокус Сити Океанариума
Фото: АО «КРОКУС»

Встречайте долгожданную весну! В апреле Крокус Сити Океанариум отметит Международный день птиц, Всемирный день банана и День экологических знаний. Посетителей ждут интеллектуальные игры, квесты, мастер-класс «Корона русалочки», арт-зона и невероятное подводное шоу русалочек!

22 и 29 апреля зрителей ждет увлекательное подводное шоу с завораживающими трюками и красочными костюмами — в волшебство поверят не только дети, но и их родители. После представления гости смогут смастерить корону русалочки и водяного, а также посетить арт-зону.

Каждый четверг в Крокус Сити Океанариуме проходят прямые эфиры. Слушателей знакомят с новыми обитателями, экологическими праздниками и важными событиями из мира растений и животных.

Вы когда-нибудь играли в «Крокодила», но только чтобы один из игроков находился под водой? Каждые выходные в Океанариуме проходит интерактивная игра с водолазом, где дети узнают об азах подводного общения.

Каждое воскресенье в Крокус Сити Океанариуме проводятся познавательные занятия для дошкольников и школьников. В апреле на новом цикле «Секреты обитателей пустыни» дети познакомятся с флорой и фауной самых засушливых мест на планете.

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