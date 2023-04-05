На всех хордовых автомагистралях Москвы улучшена связь

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На всех запущенных участках хордового кольца Москвы улучшена связь. На работающих сегментах новых транспортных автомагистралей, которые образуют хордовое кольцо между ТТК и МКАД, в сети МТС обеспечено непрерывное покрытие и увеличена средняя скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Для этого компания установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование, расположенное вдоль четырех новых городских дорог. Связь обеспечена на полностью введенной в эксплуатацию Северо-Западной хорде, на всех открытых для движения участках Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

Установленное и обновленное оборудование самостоятельно агрегирует все используемые LTE-частоты и при необходимости перенаправляет трафик на соседние базовые станции. Благодаря этому увеличивается стабильность соединения и скорость интернета на 30–40%.

Средняя скорость мобильного интернета на запущенных участках хордового кольца и прилегающих к ним жилых и коммерческих объектах достигает 110 Мбит/с и даже в час пик составляет в среднем 35 Мбит/с. Такой скорости достаточно, чтобы свободно пользоваться интернет-сервисами.

— Ежедневно жители Москвы проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут. Благодаря новым автомагистралям это время заметно сократится, но все же в силу масштабов столицы это будут не минуты, а часы, с учетом того, что в среднем автомобилист в Москве проезжает 56 км за пять поездок, — комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. — Мы понимаем важность качественной связи на всей транспортной инфраструктуре города, поэтому постоянно расширяем и улучшаем свою сеть параллельно с ее развитием. Это позволяет нашим абонентам пользоваться интернетом в пути так же легко и свободно, как дома или в любом другом месте города.

Окончание основных работ по перестройке автомобильного движения за счет хордового кольца ожидается к концу 2023 года. В результате улучшится транспортная связь между 73 районами Москвы с населением более 11 миллионов человек.