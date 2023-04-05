Фото: пресс служба Insight People

Об этом заявил генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко, анонсировав свое участие в презентации молодежного сообщества «Вызов», которая состоится 11 апреля в 15:00 в Казанском федеральном университете на юридическом факультете.

Молодежное сообщество «Вызов», созданное совместно негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и продюсерским центром Insight People — это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Главная цель проекта — обеспечить продвижение научных и культурных достижений страны в медиапространстве силами активной молодежи. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента. Кроме того, они смогут претендовать на получение грантов для воплощения творческих идей, в том числе в формате шоу, и реализовать свой собственный медиапроект. Также среди целей проекта — формирование общественного мнения о важности развития науки, инновационных разработок и культуры в молодежной среде. Стать участником сообщества может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания.

«Молодые инноваторы и технологические команды, состоящие из молодежи, способны стать источником неординарных идей для высокотехнологичного бизнеса, в том числе тех предприятий, которым мы оказываем поддержку в рамках программы «доращивания» поставщиков корпораций. Выстраивая кооперацию с действующими технологическими компаниями, молодые инноваторы могут создавать и выводить на рынок новые продукты, в том числе востребованные крупнейшими российскими корпорациями. И, конечно, молодежь — бесценный источник кадров для быстрорастущих технологических компаний», — отметил Павел Дворниченко.

Презентация молодежного сообщества пройдет 11 апреля в Казанском федеральном университете на юридическом факультете. Перед гостями выступят первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент сообщества «Вызов» Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Специальными гостями станут генеральный директор АНО «ЦПИИ» Павел Дворниченко, генеральный директор ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» Ленар Валеев, начальник Центра технологий искусственного интеллекта Газпромбанка Адель Валиуллин, генеральный продюсер шоу «Вызов» на ТНТ Марина Артемьева, участники первого сезона шоу «Вызов» на ТНТ Торнике Квитатиани из команды звезд и Зарина Шафигуллина из команды интеллектуалов.